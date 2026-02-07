Real Sociedad - Elche: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 23 de LaLiga

La Real Sociedad recibe al Elche en el Reale Arena en un duelo entre dos equipos separados por apenas cuatro puntos en la clasificación, con los donostiarras buscando engancharse a puestos europeos y los ilicitanos tratando de prolongar su buena dinámica competitiva

La Real Sociedad recibe al Elche CF en el Reale Arena en la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025/26, en un choque que enfrenta a dos equipos con trayectorias distintas pero objetivos compartidos, escalar puestos en la tabla y sumar puntos clave. El conjunto donostiarra llega al partido con 28 puntos tras 22 jornadas, habiendo conseguido 7 victorias, 7 empates y 8 derrotas, mientras que el Elche acumula 24 puntos con un balance de 5 triunfos, 9 empates y 8 derrotas, mostrando cierta igualdad en el promedio de resultados aunque con matices en rendimiento y aspiraciones.

La Real Sociedad suma 30 goles a favor y 30 en contra, un reflejo de que, pese a sus aspiraciones europeas, ha vivido altibajos defensivos y ofensivos a lo largo de la temporada. Como local en Anoeta, los de Pellegrino Matarazzo han alternado resultados sólidos con algún tropiezo inesperado, lo que les mantiene al borde de la zona media-alta de la tabla con la obligación de seguir sumando para no descolgarse de los puestos que dan acceso a competiciones europeas.

Por su parte, el Elche CF ha mostrado un rendimiento competitivo con 30 goles marcados y 32 encajados también según la clasificación oficial, lo que denota partidos con mucha acción en el marcador y una capacidad para competir incluso ante rivales más fuertes en teoría. Fuera de casa, los ilicitanos han sufrido más para sumar puntos, aunque han demostrado capacidad de reacción en varios encuentros, como reflejan algunos de los empates obtenidos como visitantes.

R. Sociedad No Iniciado - Elche

En el historial entre ambos conjuntos, el dominio de la Real Sociedad es notable, en los enfrentamientos directos más recientes, los donostiarras han logrado imponerse con mayor frecuencia, con más victorias en sus últimos duelos ligueros, aunque el último choque en la anterior vuelta terminó 1-1 en Elche, lo que añade un punto de incertidumbre al duelo de esta jornada.

Real Sociedad - Elche: fecha y horario del partido en la jornada 23 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports que enfrenta a Real Sociedad y Elche CF en el Reale Arena está programado para el sábado 7 de febrero de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 23 de LaLiga que enfrentará a Real Sociedad y Elche?

El Real Sociedad - Elche CF de la jornada 23 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111) y LaLiga TV Bar, que cuentan con los derechos de los encuentros de LaLiga EA Sports. Para acceder a esta emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma de contenidos deportivos correspondiente.

¿Cómo seguir online el Real Sociedad – Elche, encuentro de la jornada 23 de LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Real Sociedad - Elche CF de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Reale Arena. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO Deportivo continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.