Matarazzo pasa lista en la Real Sociedad: Barrenetxea, Zakharyan, Wesley, Óskarsson, Caleta-Car...

El preparador txuri urdin no se pone todavía un ambicioso objetivo en LaLiga y prefiere ver hasta donde los lleva "esta ola de éxito", aunque sí ha valorado la situación individual de algunos de sus jugadores

El sorteo de las semifinales de la Copa del Rey ha acaparado la última hora de la actualidad de la Real Sociedad sin embargo, Pellegrino Matarazzo ha querido mantener el foco en el próximo partido, el de este sábado frente al Elche y el objetivo a perseguir en LaLiga.

"Vamos de partido a partido. Vemos la inercia que tenemos. Queremos utilizar este momento y continuar montados en esta ola de éxito y ver dónde nos lleva. Pero no nos fijamos en la clasificación antes del partido. Te fijas en el contrario y los 90 minutos. Es importante ganar todos los duelos, bien sea ofensivo o defensivo. El partido mañana será esencial si seguimos a los jugadores y controlamos los pases hacia atrás. Y tenemos la capacidad de romper su presión hombre a hombre. Por tanto, es un grupo de pequeños movimientos tácticos individuales que son esenciales. Y es importante centrarnos en cada momento del partido para ganar. Y luego podemos mirar más allá", ha explicado el técnico txuri urdin, que en su comparecencia ha hablado de algunos nombres propios de la plantilla.

Cómo está Barrenetxea

"Ojalá te pudiera dar más información, ojalá pudiera ser más claro pero el hecho es que en este momento le falta cierta movilidad en sus músculos. Tenemos que ver cómo mejora día a día. Y esperemos que esté en el campo para el entrenamiento a principios de la semana que viene. Pero esto tampoco es cierto al 100%".

La lesión de Zakharyan

"Zakharyan está mejorando en el gimnasio. Pero empezará en el campo a principios de la semana que viene. Y veremos si es una opción para el siguiente partido. No la Copa, sino el otro partido de Liga contra el Real Madrid pero tampoco es todavía 100% cierto. Veremos".

Estado físico de Wesley y Óskarsson

"Para mí está claro que el jugador tiene que poder aguantar 60 minutos de rendimiento total para que sea una opción para la alineación titular. Si no es así, vendrán desde el banquillo. Entrarán desde el banquillo. Estamos todavía en el proceso de construirle a Orri para que esté en un buen estado. Y táctico, técnico y físico Wesley también está tomando buenos pasos. Está mejorando cada día en entrenamientos pero para la primera alineación titular mañana es demasiado pronto".

El rendimiento de Caleta-Car

"Yo creo que Duje está funcionando. Mucho mejor que lo que vi en los partidos anteriores. Está conectado con el equipo, tiene una capacidad a nivel de cabeza, a nivel aéreo, muy buena. Es uno de los pocos jugadores que se encuentra muy cómodo como central por la banda izquierda. Es muy sólido, está muy sólido en este momento. Tenemos laterales que no están rindiendo ahora por la izquierda. Así que no es fácil para nosotros tomar las decisiones. Pero cuando tienes partidos a mitad de semana está la posibilidad de rotar. Podemos rotar y buscar el perfil que necesitas para cada partido. Duje, por ejemplo, en este momento es un jugador importante para esta plantilla. Desempeñará un papel muy importante en los próximos meses. Y con la Copa del Mundo que está a la vuelta de la esquina, está muy motivado".

Aportación de Dani Díaz

"Dani está funcionando bien. Es un perfil que es diferente, perfiles diferentes son interesantes porque puedes utilizarlos para ciertas situaciones en partidos. Y tal y como entró en el partido, fue muy importante para nosotros en el último partido para poder ganar. Está entrenando muy bien, tiene confianza y ha rendido bastante bien para ganar más minutos en el campo. Y veremos cuán lejos le lleva y cuán rápido puede tomar más pasos, pero lleva un buen camino. Estoy muy contento con él".