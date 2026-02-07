Barcelona - Mallorca: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 23 de LaLiga

El FC Barcelona recibe al RCD Mallorca en el Spotify Camp Nou en un partido de exigencia para los locales y de ambición para los bermellones, con los azulgranas obligados a no fallar en su persecución del liderato y los baleares reforzados tras su último triunfo liguero

El FC Barcelona afronta hoy el partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025/26 con la obligación de sumar los tres puntos para mantenerse firme en la pelea por el título. El conjunto azulgrana llega a la cita instalado en el primer puesto, con 55 puntos tras 22 jornadas, y con una diferencia de goles claramente favorable, reflejo de su regularidad a lo largo del campeonato. Como local, el Barça ha construido gran parte de su buen momento, donde aún no ha dejado escapar ningún punto en el Spotify Camp Nou.

El RCD Mallorca, por su parte, visita Barcelona en una situación clasificatoria más comprometida, aunque con la confianza reforzada tras su victoria del pasado lunes ante el Sevilla FC, un resultado clave en su lucha por alejarse de la zona baja. El equipo bermellón suma un total de 24 puntos, con un balance irregular que se explica en buena medida por sus dificultades lejos de Son Moix, donde ha perdido la mayoría de sus encuentros. Aun así, el triunfo ante el conjunto hispalense ha supuesto un impulso anímico importante para encarar este exigente desplazamiento.

En cuanto a los enfrentamientos directos, el historial reciente es claramente favorable al Barcelona. En los últimos duelos ligueros entre ambos conjuntos, el equipo azulgrana ha logrado la mayoría de las victorias, incluyendo el partido de la primera vuelta, disputado en Son Moix, donde se impuso con claridad con un 0-3. Un precedente que refuerza el papel de favorito de los locales, aunque el Mallorca intentará competir desde el orden y la solidez defensiva.

FC Barcelona - Mallorca: fecha y horario del partido en la jornada 23 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports que enfrenta a FC Barcelona y RCD Mallorca en el Spotify Camp Nou está programado para el sábado 7 de febrero de 2026, con inicio previsto a las 16:15 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 23 de LaLiga que enfrentará a FC Barcelona y Mallorca?

El FC Barcelona – Mallorca de la jornada 23 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111), LaLiga TV Bar, Movistar Plus+ (M7):VER PARTIDO, Orange Fútbol 1 (107), M+ Vamos 2 (51) y M+ LALIGA 2 (M57O112). que cuentan con los derechos de los encuentros de LaLiga EA Sports. Para acceder a esta emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma de contenidos deportivos correspondiente.

Barcelona No Iniciado - Mallorca

¿Cómo seguir online el FC Barcelona – Mallorca, encuentro de la jornada 23 de LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el FC Barcelona - Mallorca de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Spotify Camp Nou. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO Deportivo continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.