Robert Lewandowski fija una fecha para decidir su futuro en el FC Barcelona

El futuro de Robert Lewandowski en el FC Barcelona empieza a definirse con plazos claros. El delantero polaco ya tiene una fecha marcada en rojo tanto por su entorno como por el propio club, que sigue sin presentar una oferta formal de renovación a su actual ‘9’

Superado el mercado de invierno y con el equipo compitiendo en todas las competiciones, el Barcelona ha comenzado a trazar con más calma la hoja de ruta del próximo curso. En ese escenario aparece inevitablemente el nombre de Robert Lewandowski, cuyo contrato expira al final de la presente temporada y cuya continuidad sigue en el aire.

Desde la dirección deportiva, liderada por Deco, el club no ha cerrado la puerta a una ampliación contractual, pero tampoco ha puesto una oferta sobre la mesa. La razón es estratégica: en el Barça consideran que, si finalmente se consolida el regreso a la regla del 1:1, el club podría acudir al mercado para fichar al delantero centro del futuro. Por ello, en estos momentos no existe prisa institucional por tomar una decisión definitiva.

Lewandowski, por su parte, tampoco tiene urgencias. Según apunta el periodista polaco Tomasz Włodarczyk, muy cercano al entorno del futbolista, el goleador ha decidido esperar hasta abril para valorar todos los escenarios posibles antes de comunicar su postura al club.

Elecciones y contexto institucional, factores clave

El calendario no es casual. El 15 de marzo se celebrarán las elecciones presidenciales del FC Barcelona, un punto de inflexión que puede condicionar el proyecto deportivo de los próximos años. El plan que surja tras los comicios, independientemente de quién resulte vencedor, será determinante para que Lewandowski decida si continúa en el Camp Nou o inicia una nueva etapa lejos de Barcelona.

En el club asumen que la continuidad del delantero polaco no depende únicamente del aspecto deportivo, sino también del contexto económico e institucional. De ahí que, por ahora, el mensaje interno sea de prudencia y paciencia.

MLS y Arabia, atentos a la situación

Mientras tanto, el mercado no pierde de vista al delantero. En diciembre, el entorno de Lewandowski mantuvo una reunión con representantes del Chicago Fire, que presentó un proyecto detallado para intentar convencer al jugador de cara a una futura incorporación a la MLS una vez finalice su contrato.

Además, desde Arabia Saudí siguen llegando consultas constantes. Clubes de la Saudi Pro League han monitorizado su situación en las últimas ventanas de mercado y, según Sport, Lewandowski habría rechazado ya varias propuestas con salarios muy elevados, priorizando por ahora su rendimiento deportivo en el Barça.

El peso de la familia y un mensaje revelador

La dimensión personal también juega un papel importante. Hace unos días, Anna Lewandowska, esposa del futbolista, dejó entrever en una entrevista en Polonia que esta podría ser la última temporada de su marido en Barcelona. “Veremos cómo va la temporada porque probablemente será la última aquí. Lo estamos disfrutando todo al máximo”, afirmó, añadiendo después: “No sabemos qué vendrá después, pero estamos preparados”.

Sus palabras no confirman una salida, pero sí refuerzan la idea de que el ciclo de Lewandowski en el Barça se encuentra en una fase decisiva.

Abril, el mes de la verdad

Con el delantero centrado en el tramo final de la temporada y el club pendiente de su situación financiera e institucional, abril aparece como el mes clave. Será entonces cuando Lewandowski valore si sigue liderando el ataque azulgrana o si acepta una nueva aventura en la MLS, Arabia Saudí u otro destino.

Hasta ese momento, en el Camp Nou impera la calma. No hay ultimátums ni decisiones precipitadas. El Barça espera, Lewandowski también, y el desenlace se cocina a fuego lento.