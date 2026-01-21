El adiós de Lewandowski en el Barcelona se acerca

El delantero polaco termina su vinculación con el club catalán el próximo mes de junio y en las oficinas azulgranas han hecho una propuesta que no satisface al atacante

Aterrizó en el FC Barcelona en el verano de 2022 con la etiqueta ya de ser un delantero de los que 'viene de vuelta'. Sin embargo, con sus goles calló a todos los que criticaron su fichaje por aquel entonces. Se convirtió pronto en la gran referencia ofensiva azulgrana y actualmente ha superado ya los cien goles entre todas las competiciones cuando todavía no ha terminado la que es su cuarta temporada en el Camp Nou.

Pero todo en esta vida tiene un final y la aventura de Robert Lewwandowski en la ciudad condal está a punto de acabarse. Su contrato con el Barça está a punto de expirar, lo hará el próximo 30 de junio, y su continuidad se antoja harto complicado. Sus condiciones salariales son ya insostenibles para el club catalán y su rol cada vez es más secundario en el equipo de Hansi Flick. Eso sí, cuando se atascan los partidos, el técnico germano siempre tira de él.

Es cierto que a sus 37 años tiene un físico todavía envidiable, pero cada vez más intentan dosificarle para no correr riesgos de lesión con él. Y según ha desvelado La Posesión, el Barcelona le ha puesto la pelota en su tejado para que renueve. Eso sí lo ha hecho a la baja.

Le han dicho que quieren que siga porque lo consideran parte fundamental en el grupo barcelonista, pero con una rebaja salarial de casi el cincuenta por ciento de sus actuales ganancias. Cabe recordar que, ahora mismo, le cuesta al club que preside Joan Laporta unos 26 millones de euros al año bruto.

De esta manera, para que 'Lewi' continúe debería firmar un nuevo contrato en el que pasaría a cobrar menos de diez netos y, además, saber que el banquillo sería su lugar de inicio a priori en la siguientes temporadas.

Lewandowski no es Henrik Larsson

En el FC Barcelona, Ferrán Torres ha dado un paso al frente como goleador, al igual que Raphinha. Por eso, Lewandowski se ha quedado fuera de la ecuación en el ataque azulgrana, ya que Lamine Yamal es intocable. Además, el buen momento que atraviesa Fermín o las apariciones de Dani Olmo han dejado a Lewandowski un poco a la sombra en muchos partidos ya. Parece que Hansi Flick cada vez le necesita menos.

Sin embargo, en el club saben que hablar de Lewandowski es sinónimo de gol y que en las citas importantes, tener un delantero de su experiencia, se antoja crucial. Los azulgranas quieren marcarse una jugada como la que en su día hicieron con el sueco Henrik Larsson, que acabó siendo pieza clave en el equipo de Frank Rijkaard pese a tener un rol secundario.

Sin embargo, no es el mismo caso, porque el sueco aterrizó en el Camp Nou sabiendo ya este rol y con unas condiciones económica ya pactadas desde el inicio. Ahora, lo que el Barça le pide al delantero polaco es que dé dos pasos atrás en la recta final de su carrera: uno económico y otro deportivo. Y Arabia Saudí sigue estando ahí.