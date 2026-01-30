El adiós de Lewandowski en el Barcelona lo confirma su mujer

La esposa del polaco ha concedido una entrevista en un medio de su país y ha reconocido que será, salvo sorpresa de última hora, el último año del delantero con la elástica azulgrana

Aunque la noticia no cogerá de sorpresa si se produce finalmente, lo raro es oír su confirmación por medio de un familiar del futbolista, quienes normalmente suelen ser discretos y prudentes en estos temas. Sin embargo, Ana Lewandoski, la esposa del delantero del FC Barcelona ha sido clara cuando le han preguntado por el futuro de su marido en su última intervención mediática.

Y es que, debido a que Hansi Flick ya está usando al ariete como un revulsivo y cada vez parte más desde el banquillo, el club catalán le va a ofrecer una renovación muy a la baja, algo que Robert no está por la labor de firmar. O, al menos, eso se denota de las palabras de su esposa en el diario polaco Plejada.

"Veremos cómo va la temporada en Barcelona este año porque, digamos, probablemente será la última de mi marido aquí. Así que lo exprimimos como un limón. Lo disfrutamos cada momento, cada partido con la afición porque algún día sabemos que no vamos a tener nada de esto", dijo Ana al citado medio de su país.

Eso sí, sobre lo que no sabe no se pronuncia Ana. Cuestionada por los posibles nuevos destinos que tienen sobre la mesa a estas alturas de la película, la mujer del delantero azulgrana afirma que no sabe dónde irá todavía pero, al mismo, tiempo subraya que no le preocupan los 37 años de marido: "¿Qué viene? No sabemos, pero ese es el camino de un gran atleta y especialmente de un gran deportista y estamos preparados para ello".

Tras cuatro años defendiendo los colores azulgranas, el adiós del polaco parece ya inevitable. En el club le ven como pieza indiscutible en el vestuario, pero no pueden seguir costeando su alta ficha. Y las nuevas condiciones económicas que le van a ofrecer son casi irrisorias para su caché. De este modo, tanto la MLS como Arabia Saudí ya están comenzando a preguntar por él, sin descartar que pueda probar otra aventura por Europa antes de colgar sus botas. Su físico y sus números le permitirán seguramente elegir.

Lamine Yamal, presente en el once de la jornada de la Champions League

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal ha sido escogido por la UEFA para formar parte del once de la jornada de Liga de Campeones y se convierte así en el único jugador, tanto español como de LaLiga, presente en esta selección.

El futbolista de 18 años de edad volvió a mostrar su mejor versión en la victoria del FC Barcelona frente al Copenhage por 4-1 y vio portería después de un remate escorado en el borde del área que pudo entrar gracias al rechace de un defensor, además de dar una asistencia hacia Lewandowski en el primer gol y un centro milimétrico al polaco que sirvió para provocar un penalti que les daría otro gol.

"Estas son las noches en las que sueñas jugar y ganar cuando eres niño. Una noche fantástica y hemos logrado nuestro objetivo" señaló Yamal tras concretar la clasificación del Barça a los octavos de final.