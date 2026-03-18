Hansi Flick arroja luz sobre las lesiones de Joan García y Eric García: "Hay que esperar"

El entrenador del Barcelona se mostró satisfecho por la abultada victoria de su equipo ante el Newcastle en los octavos de la Champions y avanzó, a falta de las pruebas médicas, que las dolencias del meta y el defensor no parecen graves

El Barcelona activó el modo apisonadora para certificar su pase a los cuartos de final de la Champions. Después del 1-1 de la ida, tras un mal partido de los azulgranas, el Newcastle se presentó valiente en el Camp Nou y compitió de tú a tú hasta el descanso, al que se llevó con venta culé tras un penalti transformado por Lamine Yamal. Pero en la segunda parte fue otro cantar muy diferente. El cuadro inglés desapareció. O mejor dicho, el Barça lo borró a base de goles, hasta completar un 7-2 que supone un aviso para el resto de favoritos.

Crítico con el primer tiempo del Barcelona

"Ha sido un partido loco. Creo que en la primera parte no estuvimos finos pero en la segunda fue mucho mejor. Pudimos controlar el balón. Ese tercer gol nos ha dado la posibilidad de entrar bien de nuevo en el partido", aseguró tras el choque el técnico barcelonista, Hansi Flick, precavido al evaluar las lesiones de Eric García y Joan García, que pusieron la nota negativa en la fiesta azulgrana.

Cruza los dedos con Joan García y Eric García

"Tenemos que ver lo de Eric y Joan. No es muy grave pero todavía tenemos que esperar", avanzó el verano, que insistió en el cambio experimentado por su equipo tras el descanso para explicar la escandolsa goleada sobre las 'urracas', que recibieron quizás un excesivo castigo. "En la primera parte jugamos demasiado balón directo ofensivamente. Perdimos muchos balones. Contra un rival tan bueno en transiciones no era lo que deseábamos. Este rival tiene mucha velocidad y es muy bueno en transiciones. Hablamos de controlarlo más en la segunda parte y jugar mejor en ese bloque bajo. Mañana tienen día libre, que se lo han merecido", sentenció.

Raphinha, MVP del partido, reparte méritos

Por su parte, el brasileño Raphinha agradeció el apoyo de la afición del Camp Nou, que disfrutó de lo lindo con su equipo. "Puede ser que haya sido una de las grandes noches en el Camp Nou, aunque creo que hemos tenido otras. Al final, con la afición apoyándonos así es difícil que nos ganen", afirmó en Movistar el MVP del partido, que además firmó un doblete. Ante tan brillante actuación, el extremo se mostró "contento", si bien subrayó que sin sus compañeros "no sería posible".

Por otro lado, sobre el encuentro, que se decidió en el segundo tiempo con cuatro tantos culés, Raphinha elogió, pese a la goleada, el partido del Newcastle. "Sabíamos que sería un partido complicado porque el Newcastle es un equipo físico y, si está bien, te pueden complicar el partido. Estábamos tranquilos, sabíamos que teníamos que controlar el partido. Hemos perdido balones y en la segunda parte hemos podido controlar. El cuarto gol salió rápido y nos ayudó a tener tranquilidad. Ahora toca preparar el Rayo. Después selecciones... y cuando volvamos del parón ya pensamos en los siguientes partidos", concluyó.