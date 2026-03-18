Los condicionantes para el fichaje de Rashford por el Barcelona

El FC Barcelona tiene avanzada la operación por Marcus Rashford, con una opción de compra de 30 millones pactada con el Manchester United. Sin embargo, el club azulgrana no activará el fichaje de inmediato y evaluará su rendimiento en el tramo final de temporada, condicionado además por el impacto en el fair play financiero

El Barcelona ya ha hecho gran parte del trabajo en el caso Marcus Rashford. El delantero inglés, cedido por el Manchester United, cuenta con una opción de compra no obligatoria de 30 millones de euros, estructurada en tres pagos de 10 millones. Además, el club azulgrana tiene acordado con el jugador un contrato de tres temporadas con condiciones salariales fijadas desde el pasado verano.

Sin embargo, pese a que todo parece encaminado, la operación no está cerrada. En las oficinas del Camp Nou no hay prisa por ejecutar la opción de compra, y la decisión final se tomará en función de dos factores clave: el rendimiento del jugador en el tramo decisivo del curso y el impacto económico de su ficha. El escenario, por tanto, sigue abierto y Rashford se juega su futuro en el Barça en las próximas semanas.

El Barça espera una reacción en el momento clave

El debate en el club no gira únicamente en torno a cifras, sino también al rendimiento deportivo. Marcus Rashford ha firmado números aceptables esta temporada, con 10 goles y 13 asistencias en 38 partidos. Sin embargo, su impacto ha ido de más a menos, especialmente en los últimos encuentros, justo cuando el equipo entra en la fase más decisiva del calendario.

El inglés no marca desde el pasado 31 de enero, cuando anotó frente al Elche en LaLiga. Desde entonces, ha encadenado varios partidos sin ver portería, incluyendo compromisos ante Mallorca, Villarreal, Athletic o Newcastle, además de sus participaciones en la Copa del Rey.

El problema no son los números globales, sino el momento en el que llegan o, mejor dicho, dejan de llegar. En un equipo que aspira a títulos, el rendimiento en los partidos decisivos es lo que marca la diferencia.

De titular por necesidad a revulsivo

Sin embargo, su rol dentro del equipo también ha cambiado con el paso de las semanas. Rashford aprovechó las lesiones de Raphinha en el inicio de la temporada para acumular titularidades y protagonismo. En ese contexto, logró aportar goles y asistencias que reforzaron su candidatura a continuar en el club.

Pero con el regreso del brasileño, su papel ha pasado a ser más secundario. Ahora, el inglés actúa como revulsivo desde el banquillo o como alternativa para dar descanso en determinadas fases de los partidos.

Ese nuevo rol exige otro tipo de impacto: menos minutos, pero mayor eficacia. Y ahí es donde el jugador está siendo evaluado con lupa por el cuerpo técnico de Hansi Flick.

El fair play financiero, la gran barrera

El verdadero problema no está únicamente en el césped, ya que el fichaje definitivo de Rashford supone un reto importante para el equilibrio económico del club. Aunque los 30 millones de la opción de compra son asumibles en términos de mercado, su salario representa un obstáculo mayor.

El contrato pactado con el jugador incluye una ficha elevada que tendría un impacto significativo en el fair play financiero del Barcelona. Un factor que condiciona todas las decisiones deportivas del club en los últimos años.

No es solo fichar a Rashford, es encajarlo en un sistema económico muy limitado. Por eso, la directiva quiere estar completamente segura antes de dar el paso definitivo.

Laporta deja la puerta abierta, pero no garantiza nada

En este contexto, Joan Laporta ha sido claro en sus últimas declaraciones. El presidente del Barcelona no ha querido dar por segura la continuidad del delantero inglés, pese a que las bases del acuerdo están cerradas desde hace meses. “Intentaremos una operación que no sea grave para el club”, deslizó recientemente.

Un mensaje que refleja la prudencia con la que se está gestionando el caso. El Barça quiere mantener la opción abierta, pero sin comprometer su estabilidad económica.

Un final de temporada decisivo para Rashford

Al final todo se reduce a lo que ocurra en el campo en las próximas semanas. Rashford tendrá varias oportunidades para reivindicarse en partidos clave de LaLiga y Champions League. Su capacidad para aparecer en momentos importantes será determinante para inclinar la balanza a su favor.

Si logra marcar diferencias en este tramo final, el club tendrá más argumentos para justificar la inversión. Si, por el contrario, su rendimiento sigue siendo irregular, la operación podría enfriarse. El Barça no duda del talento de Rashford, pero sí de su regularidad en el momento decisivo.

Una decisión que marcará el mercado azulgrana

El futuro del delantero inglés se ha convertido en una de las grandes incógnitas de la planificación deportiva del Barcelona. Su continuidad no solo depende de su rendimiento, sino también de la capacidad del club para encajar su contrato dentro de los límites económicos actuales.

Mientras tanto, el jugador sigue centrado en demostrar que merece quedarse. El escenario es claro: cada partido es una oportunidad, pero también una prueba. Porque en el Barça, como en los grandes clubes, no basta con prometer. Hay que decidir. Y hacerlo en el momento adecuado.