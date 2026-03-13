Laporta propone una nueva alternativa para el futuro de Rashford

El candidato a la presidencia del Barcelona comentó la opción de prolongar la cesión del inglés, más allá del mes de junio. Sin embargo, el directivo fue claro afirmando que "dependemos de lo que quiera Deco"

Rashford sigue haciendo méritos para continuar vestido de azulgrana la próxima temporada. Por el momento, el futbolista inglés, cedido por el Manchester United, tiene contrato hasta junio con el Barcelona, por lo que todavía hay tiempo para tomar una decisión. Buena parte de ella vendrá por el presidente de la entidad que sea elegido el próximo domingo 15 de marzo. En este sentido, Joan Laporta se ha querido pronunciar por el futuro del extremo de 28 años, que está contando con minutos con Hansi Flick y podría seguir en el conjunto culé en la 2026/2027.

Hansi Flick, "encantado" con Rashford

Por el momento, Hansi Flick ha mostrado su satisfacción con la situación de Rashford en el Barcelona. En una rueda de prensa que tuvo lugar a comienzos de febrero, el técnico alemán le pidio más al futbolista inglés: "Creo que tiene mucho potencial que mostrar. Siempre nos fijamos en los goles, en el último pase... porque se puede mejorar. Con su velocidad y su técnica nos puede dar mucho más. Estoy encantado con Rashford, pero tiene mucho más potencial. Quiero que todos estén en su mejor versión. Esto es mentalidad, actitud durante el trabajo... Es lo que queremos ver. Siempre ser mejores". Tras ello, el jugador solo se ha quedado sin jugar en el choque ante el Levante por decisión técnica, pero en el resto ha tenido minutos, ya sea de titular o saliendo del banquillo. Sin embargo, el extremo, cedido por el Manchester United lleva más de un mes sin ver puerta, desde el pasado 31 de enero, frente al Elche en el Martínez Valero.

No obstante, el futuro de Rashford sigue siendo una de las cuentas pendientes de resolver por parte del Barcelona aquí a final de temporada. En este sentido, el club tiene una opción de compra de 30 millones de euros, por lo que podría hacerla efectiva para que su salida del Manchester United fuera definitiva. Mientras tanto, Joan Laporta, en la semana de las elecciones por la presidencia de la entidad, ha abierto la puerta a una nueva alternativa con el inglés, en declaraciones ofrecidas a Jijantes: "Podríamos prolongar más la cesión, dependemos de lo que quiera Deco. Hay fórmulas, hacer parte de la opción de compra con el United y el resto ya veremos. Rashford se ha integrado, nos da un rollo, está mucho por la Fundación".

Los datos de Rashford en su primera etapa en el Barcelona

Rashford ha logrado diez goles y diez asistencias entre todas las competiciones con el Barcelona esta temporada. Sus actuaciones le han permitido ser un recurso fiable para la banda izquierda, sobre todo cuando Raphinha ha estado lesionado. Pese a llevar más de un mes sin ver puerta, el extremo cedido por el Manchester United apunta a seguir teniendo mintos en los próximos compromisos que se le presentan a los de Hansi Flick, con Sevilla, Newcastle y Rayo Vallecano como últimos rivales de este mes de marzo.

En este sentido, el internacional con Inglaterra podría ser titular este fin de semana ante los de Almeyda y dar descanso a alguno de los teóricos en el once, pensando en el choque decisivo del próximo miércoles frente al conjunto inglés. Por otro lado, el jugador de 28 años está evitando las lesiones esta temporada, excepto una contusión en la rodilla izquierda que le tuvo dos semanas apartado de los terrenos de juego, a mitad del mes de febrero, lo que le está beneficiando para tener más continuidad y minutos con el Barcelona.