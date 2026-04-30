Condenado a 9 meses de cárcel el aficionado del Oviedo que llamó "negrata" a Marcus Rashford en el Tartiere

El joven acepta los hechos tras proferir insultos racistas sobre el jugador del FC Barcelona y no podrá entrar a estadios durante tres años, en una sentencia histórica en LaLiga

Un aficionado del Real Oviedo ha sido condenado a nueve meses de prisión por insultar con expresiones racistas a Marcus Rashford durante un partido ante el FC Barcelona en el Carlos Tartiere en septiembre de 2025.

El acusado, que ha reconocido los hechos, deberá además pagar una multa de 900 euros, indemnizar al jugador con 2.000 euros y tendrá prohibido el acceso a estadios de fútbol durante tres años, según informa La Nueva España.

Marcus Rashford, víctima de insultos racistas en el Carlos Tartiere

Los hechos ocurrieron durante un saque de esquina ejecutado por Marcus Rashford durante el Real Oviedo 1-3 Barcelona en la jornada 6 de LaLiga.

Según el relato de la Fiscalía, el joven, nacido en 2007, profirió desde la grada insultos racistas, incluyendo el término “negrata”, con la intención de menospreciar al jugador por su color de piel.

El grito fue claramente audible para otros aficionados y provocó en la víctima una sensación de humillación y vulneración de su dignidad.

La difusión del vídeo amplificó el impacto del caso

Dicho incidente no quedó en el estadio, puesto que un espectador grabó la escena y la difundió en redes sociales, donde alcanzó cerca de 29 millones de visualizaciones en apenas 24 horas.

Esta viralización multiplicó el alcance del insulto y agravó las consecuencias para el futbolista, según recoge la acusación. El caso generó una fuerte reacción social y volvió a situar el racismo en el fútbol en el centro del debate.

La Audiencia Provincial impone prisión, multa y sanción ejemplar

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial resolvió el caso en una audiencia preliminar en la que el acusado aceptó su responsabilidad.

La condena incluye:

Nueve meses de prisión

Multa de 900 euros

Indemnización de 2.000 euros a la víctima

Además, el joven ya ha abonado parcialmente la compensación económica.

Prohibición de entrada a estadios de LaLiga durante tres años

Más allá de la pena económica, la sentencia establece una medida clave. El condenado no podrá acceder durante tres años a ningún estadio donde se disputen partidos de fútbol profesional de Primera y Segunda división.

También queda inhabilitado para trabajar en ámbitos educativos, deportivos o de ocio durante tres años y nueve meses.

El acusado evitará la cárcel si cumple las condiciones impuestas

Pese a la condena, el joven no ingresará en prisión si cumple una serie de requisitos, entre los que se encuentra participar en programas formativos contra el odio y la discriminación, una medida cada vez más habitual en este tipo de casos.

La justicia busca así no solo castigar, sino también prevenir futuras conductas similares.

LaLiga y el fútbol español endurecen su respuesta contra el racismo

Este caso se enmarca en una tendencia clara dentro del fútbol español, donde las autoridades judiciales y deportivas están endureciendo las sanciones contra comportamientos racistas en los estadios. El objetivo es enviar un mensaje contundente: tolerancia cero.

En los últimos años, episodios de este tipo han generado una creciente presión social para actuar con mayor firmeza.

Un precedente que marca el camino contra el odio en el fútbol

La condena al aficionado del Real Oviedo supone un paso más en la lucha contra el racismo en el deporte. No solo por la pena impuesta, sino por el conjunto de medidas que la acompañan.

El fútbol, cada vez más expuesto mediáticamente, no puede permitirse este tipo de comportamientos, y casos como este buscan sentar un precedente claro para el futuro.