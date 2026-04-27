David Carmo asume su error tras encararse con la afición: "No hay excusa para mi comportamiento"

David Carmo pide perdón tras su enfrentamiento con la grada y reconoce que su reacción "no tiene excusa"

El defensa del Oviedo da la cara tras el incidente en el TartiereImago

El defensa del Real Oviedo, David Carmo, ha salido públicamente a disculparse después de protagonizar un tenso episodio con la afición en el estadio Carlos Tartiere. El central reconoció su error tras encararse con la grada en el encuentro frente al Elche CF.

Un gesto que generó polémica

El incidente tuvo lugar cuando el jugador fue sustituido durante el partido. Tras abandonar el terreno de juego, Carmo reaccionó a comentarios procedentes de la grada, lo que derivó en un enfrentamiento directo con aficionados. La situación se repitió en más de una ocasión, obligando a miembros del cuerpo técnico a intervenir para evitar que el episodio fuera a más.

El momento, cargado de tensión y frustración, no pasó desapercibido y generó críticas entre seguidores y entorno del club.

Mensaje claro de arrepentimiento

Un día después, el futbolista utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado en el que asumió su responsabilidad. En su mensaje, fue contundente: “no hay excusa para mi comportamiento”, dejando claro que su reacción no estuvo a la altura de lo que se espera de un profesional.

Carmo también quiso destacar su compromiso con el equipo, asegurando que siempre ha intentado dar lo mejor y que su objetivo es centrarse únicamente en el rendimiento deportivo.

Compromiso con el club en un momento difícil

El central subrayó que el equipo necesita ahora mismo unidad, respeto y máxima implicación, especialmente en una fase complicada de la temporada. El Real Oviedo atraviesa una situación delicada en la clasificación, lo que aumenta la presión tanto dentro como fuera del campo.

En ese contexto, el jugador afirmó que está dispuesto a aportar dedicación total hasta el final del curso, dejando atrás lo sucedido.

Un regreso al once marcado por la tensión

El partido ante el Elche supuso el regreso de Carmo al once titular tras varias semanas sin participación. Su sustitución fue una de las decisiones del técnico Guillermo Almada, lo que pudo influir en el estado emocional del futbolista.

Sin embargo, la reacción posterior eclipsó su vuelta al equipo y centró la atención mediática en su comportamiento.

Un equipo en una situación límite

La derrota dejó al conjunto asturiano en una posición muy comprometida en la tabla, ocupando el último puesto y con una desventaja importante respecto a la permanencia. Con pocas jornadas por disputarse, el margen de error es mínimo y cualquier distracción puede resultar decisiva.

El episodio protagonizado por Carmo refleja la presión extrema que vive el equipo, aunque también pone sobre la mesa la importancia de mantener el control emocional en momentos críticos.