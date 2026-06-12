Mundial 2026 | Partidos de hoy viernes 12 junio: horarios y dónde ver en TV, juegan Corea del Sur - República Checa y Canadá - Bosnia Herzegovina

El Mundial 2026 vive este viernes 12 de junio su segunda jornada de la fase de grupos. Tras el arranque del Mundial hace escasas horas entre México y Sudáfrica, este viernes se jugarán dos encuentros. A partir de las 03:00 de la madrugada, Corea del Sur y República Checa cerrarán la primera jornada del grupo A y Canadá ante Bosnia Herzegovina darán el pistoletazo de salida al grupo B

El Mundial 2026 llega este viernes 12 de junio a su segundo día de competición. Después del estreno mundialista el pasado 11 de junio con el choque entre México y Sudáfrica en en el Estadio Azteca. En este viernes 12 de junio se jugarán dos encuentros, correspondiente uno de ellos al grupo A y otro al grupo B.

Este viernes 12 el fútbol empezará bien pronto entre Corea del Sur y República Checa. Pasadas unas horas, se jugará el primero de los encuentros del grupo B entre Canadá y Bosnia Herzegovina.

Horario y dónde ver los encuentros del viernes 12 de junio del Mundial 2026

El viernes 12 de junio se disputan dos encuentros empezando el primero a las 03:00 de la madrugada (hora peninsular española) con el Corea del Sur ante República Checa y el Canadá - Bosnia Herzegovina.

Horario y dónde ver en tv el partido entre Corea del Sur y República Checa

El encuentro entre Corea del Sur y República Checa será el segundo del Mundial 2026 después del que disputen México y Sudáfrica horas antes. A las 03:00 de la madrugada (hora peninsular española), asiáticos y europeos buscarán sumar los tres primeros puntos en su periplo en el grupo A. A la conclusión de este encuentro entre Corea del Sur y República Checa, la primera jornada del grupo A habrá concluido.

El choque entre Corea del Sur y República Checa se disputará en el Estadio Akron, que se encuentra en el Municipio de Zapopan, el cual pertenece a la zona metropolitana de Guadalajara en Jalisco, México. Este estadio cuenta con una capacidad de 49.850 espectadores y es propiedad del CD Guadalajara. La crónica del duelo entre Corea del Sur y República Checa podrá leerla en ESTADIO Deportivo.

Horario y dónde ver en tv el partido entre Canadá y Bosnia Herzegovina

A partir de las 21:00 horas, Canadá y Bosnia Herzegovina se enfrentarán en la ciudad de Toronto para abrir el grupo B en el que también están Catar y Suiza. Este partido podrá seguirse a través de La 1 de Televisión española, en DAZN y en Movistar Plus+.

Además, en ESTADIO Deportivo podrá seguir en directo y online el duelo Canadá y Bosnia Herzegovina. El choque entre canadienses y bosnios se disputará en el Toronto Stadium de la propia ciudad canadiense de Toronto. Este estadio ha sido renombrado y habitualmente recibe el nombre de BMO Field pero ha cambiado para el Mundial 2026.

El Mundial 2026 en ESTADIO Deportivo

Todo lo que suceda en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá podrá seguirlo día a día en ESTADIO Deportivo con directos, crónicas, análisis, reacciones de protagonistas y un especial seguimiento de la Selección española de Luis de la Fuente.