Joan Laporta ilusiona con las renovaciones de Hansi Flick y Deco: "La intención que tenemos todos es renovar"

Recién reelegido presidente del FC Barcelona por tercera vez en su historia, Joan Laporta comienza a gestionar el proyecto de futuro de la entidad. Con una plantilla que ya empieza a sondear refuerzos, es el momento de asegurar a los pilares del equipo: el entrenador, Hansi Flick, y el director deportivo: Deco

El FC Barcelona ya tiene nuevo presidente tras las elecciones del pasado domingo 16 de marzo. Joan Laporta, que ocupaba el cargo hasta la convocatoria de las mismas, fue reelegido para ocupar la presidencia por tercera vez en la historia del club barcelonés.

Con el debate político ya finalizado, el barcelonés comienza a configurar al Barça que quiere para los próximos años, donde además de reforzar la plantilla con fichajes, se ha de asegurar la presencia de los pilares del proyecto: el entrenador, Hansi Flick, y el director deportivo, Deco.

Las negociaciones con Flick

El entrenador alemán, encargado del primer equipo azulgrana desde el 1 de julio de 2024, finaliza contrato en junio de 2027. Es decir, al acabar la presente temporada, entraría en su último año, por lo que la renovación empezaba a urgir.

Ayer mismo transcendían informaciones que apuntaban a unos primeros contactos entre el representante de Flick, Pini Zahavi, y la directiva azulgrana, con una reunión informal donde se dejó clara la idea del alemán.

El preparador de Heidelberg está feliz en Barcelona, era partidario de la reelección de Laporta por delante de su rival político, Víctor Font, y quiere continuar en el club, pero ahora mismo está centrado en la temporada, donde el equipo lucha por mantener el liderato en LaLiga y superar los octavos de final de la Champions League ante el Newcastle.

Laporta da por avanzada la renovación

Cuando todo hacía indicar que pasarían semanas hasta poder anunciar un acuerdo de renovación, Joan Laporta ha sorprendido con unas declaraciones en Rac-1. El presidente transmitió el mismo mensaje que ya conocíamos: "La intención que tenemos todos es renovar. Acaba en el 2027 y siempre queremos que trabaje con un año más de contrato por delante. Hansi también está a favor”. Pero realizó un apunte sobre las fechas.

Cuando todo hacía apuntar al verano como fecha para una negociación, Laporta señaló que las negociaciones se están acometiendo de la forma más rápida posible para poder anunciar la renovación cuanto antes: “Vamos a anunciar su renovación lo antes posible porque creemos que es lo mejor”.

El mandatario barcelonés aprovechó para valorar el papel del alemán: "Hansi respeto mucho el estilo genuino del Barça y aporta variantes de un profesional de exigencia máxima. Ha hecho que el equipo funcione con los mismos jugadores que no funcionaban antes. Ha dado un impulso al equipo por su claridad a la hora de exponer lo que piensa”. Comparándolo con entrenadores de etapas anteriores: "Se explica muy claro y tiene mucha personalidad con lo que dice, al estilo de Rijkaard y Guardiola. Hay veces que puede estar no contento por su exigencia".

Así, también arrojó algo de luz a la renovación que se está gestando, donde Laporta quiere ofrecer, de momento, un año más al alemán: "Está muy a gusto en la ciudad y en el club. Lo tiene todo organizado aquí y me encantaría que estuviese los próximos cinco años. Por ahora, lo prorrogaremos un año más".

Deco, igual de importante

Sus declaraciones no se limitaron Hansi Flick, también hubo tiempo para hablar del otro artífice del proyecto azulgrana, Deco, quien, en palabras del presidente: "Hace un trabajo extraordinario y hacen un tándem muy bueno con Flick".

El que fuera jugador del Barcelona durante sus años en activo, empezó en el club azulgrana como Scout en 2021 tras anunciar su retirada en 2013. Tras varios años en la Ciudad Condal, el portugués asumió el cargo de director deportivo en agosto de 2023, teniendo contrato hasta el próximo mes de junio.

Con pocos meses para que finalice su vínculo, Laporta ha mostrado públicamente su deseo de contar con él más allá de su actual contrato: “Me gustaría que Deco siguiera”. Por lo que aunará esfuerzos en mantener ese “tándem” que tantas alegrías le está dando al barcelonismo: “Espero que Deco esté de acuerdo en continuar. Creo que sí. Deco es más reservado e introvertido. Sufre mucho con su trabajo, pero le gusta y debe seguir. Estamos muy bien con los dos y nos van a traer éxitos”.