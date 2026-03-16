El Barcelona ya trabaja en la renovación de Hansi Flick y convoca una reunión

Deco y el agente del técnico alemán, Pini Zahavi, tuvieron un encuentro el pasado sábado para tratar el futuro del exentrenador del Bayern de Munich, ya que su contrato con la entidad azulgrana acaba en junio de 2027

El Barcelona ha dejado zanjado uno de los temas más importantes de cara a los próximos años como es la decisión del próximo presidente, que se decidió, tras el recuento total de los votos, con la vuelta de Joan Laporta. Tras ello, otro de los asuntos a tratar es el futuro de Hansi Flick, que acaba contrato con la entidad azulgrana en 2027 y está ante su penúltima temporada antes de que ponga punto y final el mismo. Por ello, Deco, uno de los miembros de la dirección deportiva, se ha reunido con el agente del técnico alemán, Pini Zahavi, para hablar de su renovacion.

Hansi Flick se mantiene al margen a la espera de resolver su futuro

En este sentido, Hansi Flick, en unas declaraciones a los medios oficiales del Barcelona, no quiso dar detalles sobre su renovación y continuidad en el club más allá de 2027: "Voy partido a partido, día a día, que es lo mejor que puedes hacer como entrenador, seguir el camino. Jugamos todas las competiciones y queremos ganar títulos. Pero también es importante que en este club estemos mirando por la temporada que viene y por todo lo que vendrá. Agradezco mucho el trabajo de Deco, de mi staff. Para mí es importante mirar positivamente al futuro. Para mí es importante sentir la confianza. La estructura crea estabilidad y la estabilidad crea confianza. Eso se puede ver en el campo. Un jugador del Barça debe dominar cuando salta al campo. Yo intento darles eso". Sin embargo, los éxitos que ha logrado el equipo azulgrana desde su llegada dejan pocas dudas sobre la intención que tienen en la direccion deportiva en torno a su figura en el banquillo culé.

En este sentido, el Barcelona ya se ha empezado a mover para tratar la renovación de Hansi Flick. Por ello, el Diario Sport ha informado que Deco y el agente del técnico alemán se reunieron el pasado sábado para hablar del futuro del exentrenador del Bayern de Munich, ya que su contrato acaba en 2027. De esta manera, el mismo medio ha apuntado que la intención de la entidad azulgrana es seguir de la mano con el actual dirigente del banquillo azulgrana, con el que se ganó la pasada temporada la Supercopa de España, LaLiga EA Sports y la Copa del Rey en La Cartuja, además de volver a salir victoriosos del primer torneo citado, celebrado en Arabia el pasado mes de enero.

Hansi Flick se ve las caras en el dia de hoy con su representante

Por otro lado, tras la reunión del pasado sábado, el medio anteriormente citado ha añadido que Hansi Flick se ha visto las caras con su agente, Pini Zahavi, en un hotel de Barcelona, con el objetivo de compartir impresiones sobre su futuro en la entidad azulgrana y sensaciones de cara al medio-largo plazo. En cuanto a lo deportivo, el técnico alemán tiene el punto de mira en eliminar al Newcastle en octavos de la UEFA Champions League, tras un partido de ida que terminó en 1-1 con gol de Lamine Yamal en los últimos minutos del choque en Inglaterra.

Además, otro de los retos para Hansi Flick es conquistar la segunda Liga española, que sería consecutiva tras la de la temporada pasada. El Barcelona cuenta con una renta de cuatro puntos sobre el Real Madrid tras las 28 jornadas que han tenido lugar hasta la fecha. En este sentido, el Clásico del próximo mes de mayo se antoja decisivo para decidir al próximo ganador del campeonato doméstico.