Fermín López y el Barcelona: "Ojalá pueda estar aquí siempre"

El centrocampista ha hablado de su futuro después de que su nombre apareciera vinculado en los últimos mercados al interés del Chelsea

Fermín López, futbolista del FC Barcelona, se ha referido a cómo se siente en la entidad azulgrana y al deseo de permanecer durante mucho tiempo en el club. Todo después de que en las últimas ventanas de mercado su nombre apareciera vinculado al interés de otros equipos. "La verdad es que estoy muy contento y ojalá pueda estar aquí siempre", ha señalado.

El centrocampista, en una entrevista en Mundo Deportivo, ha ahondado en este pensamiento y ha reiterado que nunca tuvo dudas de dónde quería estar. "Siempre he querido estar aquí, ha sido mi sueño de siempre, y ahora que estoy aquí intento disfrutarlo al máximo y prolongarlo hasta que Dios quiera", ha relatado Fermín.

Fermín, el Chelsea y el próximo mercado de verano

Hay que recordar que el verano pasado el Chelsea puso sus ojos en Fermín, una cuestión trasladada al jugador al que se le cuestionaba si este verano será tranquillo en ese aspecto para los barcelonistas. "Yo creo podéis estar tranquilos", ha contestado el centrocampista para añadir: "El año pasado pasaron estas cosas, siempre hay rumores y estas cosas que pueden salir, pero yo estaba muy tranquilo porque quería estar en el Barça. Así lo he demostrado siempre".

El jugador también ha opinado sobre su entrenador en el Barcelona: "Hansi Flick es una persona muy cercana, muy ambiciosa, muy exigente. Lo que ve todo el mundo es lo que nos transmite al equipo. Estamos muy contentos con él, creo que hemos mejorado mucho como equipo e individualmente. Todo el equipo estamos muy contentos con él".

Fermín, el Clásico y el Mundial

El futuro más inmediato pasa por el partido que el Barcelona disputará contra el Real Madrid. "Al final es un partido que a todos los jugadores nos gusta jugar, un Clásico, y más en la situación que venimos. Tenemos ganas ya de jugar el partido, de dar nuestro máximo nivel y de dar una victoria a los culés", ha comentado sobre un partido en el que se puede proclamar campeón de LALIGA: "Cuanto antes, al final es lo importante, que hemos sido muy regulares durante el año y tenemos que ganarla ya como sea lo antes posible".

Para Fermín la temporada probablemente irá más allá del Barcelona y estará en la lista del Mundial. "Me veo con un papel importante. Luis me da mucha confianza y en estas últimas convocatorias he jugado más. Creo que he dado un salto más en la selección también y estoy muy contento. El míster es el que decide quién jugará pero yo con estar en el Mundial ya estoy feliz. Creo que tenemos un gran equipo, una gran selección para poder repetir lo que hicimos en la Eurocopa. Ese es nuestro sueño y nuestro objetivo", ha comentado sobre su rol en la selección española y el gran torneo que viene por delante.