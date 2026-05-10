Hansi Flick pierde a su padre horas antes del Clásico ante el Real Madrid

El club azulgrana mostraba las condolencias hacia el técnico alemán, que estará sentado en el banquillo del Camp Nou este domingo

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, ha perdido a su padre en la madrugada de este sábado, justo horas antes del duelo que enfrenta al club azulgrana con el Real Madrid este domingo en el Camp Nou (21.00 horas). Era la propia entidad culé quien a través de sus redes sociales daba a conocer la noticia y ofrecía sus condolencias al técnico y su familia.

"El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", escribía el club catalán junto con una fotografía con el escudo del equipo y un crespón negro en señal de luto.

Flick comunicaba en la mañana de este mismo domingo a la directiva y a sus futbolistas el fallecimiento de su padre. El técnico alemán, en cualquier caso, ha decidido que estará sentado en el banquillo del Camp Nou este domingo para dirigir el encuentro frente al Real Madrid de esta jornada 35 del campeonato liguero.

Posibilidad del segundo título liguero para Flick

Todo en un día donde el Barcelona se puede proclamar campeón. Para ello le basta el empate contra el Real Madrid. Únicamente una victoria merengue en feudo azulgrana impediría que esta misma noche el cuadro azulgrana se alzara con el título de campeón. Son 11 puntos de ventaja con respecto a los de Arbeloa cuando restan 12 por disputarse.

Sería el segundo título liguero para Flick, quien ya conquistó en su primera temporada LALIGA, algo que ahora todo apunta a que sucederá nuevamente, independientemente de que lo haga frente al Real Madrid este mismo domingo o que lo haga en las próximas jornadas. La diferencia matemática de puntos es evidente a falta tan pocos partidos. Eso sí la temporada pasada también se hizo con la Copa del Rey, algo que no ha sucedido este curso. El alemán, además, completa su palmarés hasta ahora con la Supercopa de España de 2025.

El final de temporada

Además de recibir al Real Madrid, el Barcelona posteriormente debe jugar contra el Alavés en Mendizorroza, frente al Real Betis en el Camp Nou y cerrará contra el Valencia en Mestalla. En todo caso siempre es especial conquistar el campeonato ante el máximo rival, de ahí la importancia que tendría para el equipo culé hacerlo en el Clásico y ante sus aficionados.