El Barcelona de Hansi Flick sueña con los 100 puntos: un récord histórico al alcance de muy pocos

El FC Barcelona de Hansi Flick afronta las últimas diez jornadas de LaLiga con 70 puntos y la posibilidad matemática de alcanzar los 100, una cifra histórica que únicamente lograron el Real Madrid de José Mourinho en 2012 y el Barça de Tito Vilanova en 2013

El Barcelona encara el tramo final de la temporada con un desafío mayúsculo sobre la mesa. El equipo dirigido por Hansi Flick suma actualmente 70 puntos en LaLiga cuando restan diez jornadas para la conclusión del campeonato, lo que significa que aún tiene opciones matemáticas de alcanzar una cifra casi legendaria: los 100 puntos.

El objetivo es extremadamente ambicioso, pero no imposible. Para lograrlo, el conjunto azulgrana tendría que ganar los diez partidos que quedan por disputarse, algo que solo dos equipos han conseguido completar en la historia del campeonato español.

La posibilidad coloca al Barça actual en una conversación histórica que hasta ahora solo habían protagonizado el Real Madrid de José Mourinho y el propio Barcelona de Tito Vilanova.

Un récord que nació con el Real Madrid de Mourinho

Pero para entender la magnitud del reto hay que retroceder hasta la temporada 2011/12, cuando el Real Madrid dirigido por José Mourinho firmó una de las campañas más dominantes que se recuerdan en el fútbol español.

Aquel equipo blanco alcanzó por primera vez en la historia los 100 puntos en una Liga de 38 jornadas. Su balance fue impresionante: 32 victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas.

Además de la regularidad, el Madrid de Mourinho dejó una marca ofensiva histórica al anotar 121 goles durante el campeonato, un récord que aún se mantiene como el registro goleador más alto en una temporada de LaLiga.

Cristiano Ronaldo fue el gran protagonista de aquella campaña con 46 goles, liderando a un equipo que dominó el campeonato con autoridad.

El Barça de Tito Vilanova igualó la gesta

Pero la supremacía estadística del Real Madrid apenas duró una temporada. Un año más tarde, en la campaña 2012/13, el Barcelona dirigido por Tito Vilanova igualó el récord de los 100 puntos en una temporada igualmente histórica.

El conjunto azulgrana repitió la cifra mágica con una campaña de enorme regularidad que también incluyó 32 victorias, cuatro empates y dos derrotas.

En el apartado goleador, el Barça alcanzó los 115 tantos, quedándose a seis del récord que había establecido el Real Madrid la temporada anterior.

En aquella Liga, Lionel Messi volvió a ser decisivo con 46 goles, curiosamente la misma cifra que había logrado Cristiano Ronaldo el año anterior. Desde entonces, ningún equipo ha vuelto a alcanzar la barrera de los 100 puntos en el campeonato español.

El desafío del Barça de Hansi Flick

Pero más de una década después, el actual Barcelona vuelve a tener la posibilidad de acercarse a ese registro histórico.

El equipo dirigido por Hansi Flick suma 70 puntos con diez jornadas todavía por disputarse. Si lograra un pleno de victorias en ese tramo final, alcanzaría exactamente los 100 puntos.

El calendario que tiene por delante el conjunto azulgrana combina partidos exigentes tanto en casa como a domicilio. En el Spotify Camp Nou deberá recibir a Rayo Vallecano, Espanyol, Celta de Vigo, Real Madrid y Real Betis. Fuera de casa, el equipo tendrá que visitar a Atlético de Madrid, Getafe, Osasuna, Deportivo Alavés y Valencia.

Un calendario exigente para un reto histórico

Pero el camino hacia los 100 puntos no será sencillo. El Barça deberá mantener una regularidad absoluta en un tramo de temporada en el que cada partido puede ser decisivo para la clasificación.

Especialmente exigentes se presentan los encuentros ante rivales directos como el Atlético de Madrid o el Real Madrid, además de visitas tradicionalmente complicadas como Getafe u Osasuna.

Además, el calendario obliga al equipo a mantener el máximo nivel competitivo durante varias semanas consecutivas. Para lograr el récord, el Barça no podrá permitirse ni un solo tropiezo.

Un objetivo que depende de la regularidad

Pero más allá del simbolismo de la cifra, el reto refleja el extraordinario rendimiento que está mostrando el equipo esta temporada.

La capacidad de competir cada jornada y sumar puntos de forma constante es precisamente lo que permitió al Madrid de Mourinho y al Barça de Vilanova alcanzar los 100 puntos. Ese nivel de regularidad es el que ahora busca replicar el equipo de Hansi Flick, que en la última jornada ha goleado al Sevilla.

El desenlace llegará en las próximas semanas. Y con la historia en juego, cada partido del Barça de Flick tendrá un valor todavía mayor en la carrera hacia una cifra que solo dos equipos han alcanzado hasta ahora.