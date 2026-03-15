Gavi, tras su vuelta con el Barça: "Estoy muy feliz, he soñado con este momento muchas veces"

El centrocampista de Los Palacios, que sufrió una rotura del menisco interno, ha vuelto más de 200 días después a vestirse de corto, para disputar el encuentro contra el Sevilla. En este sentido, el jugador de 21 años, que ha disputado nueve minutos, ha explicado cómo ha vivido estos meses de recuperación

El Barcelona ha salido victorioso del enfrentamiento ante el Sevilla en el Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Además, la buena noticia del partido ha sido el regreso de Gavi siete meses después, tras superar la rotura del menisco interno que le ha tenido apartado de los terrenos de juego desde entonces. En este sentido, el centrocampista de Los Palacios, que ha disputado nueve minutos en el triunfo frente a los de Almeyda, ha explicado cómo ha vivido esta dura etapa mientras trataba su recuperación.

Hansi Flick recupera un refuerzo de lujo para la parte decisiva de la temporada

Gavi ha dejado definitivamente atrás su lesión de menisco interno. El jugador tuvo luz verde, tras días entrenando con el resto del grupo, para entrar en la convocatoria de Hansi Flick para el encuentro ante el Sevilla de este sábado en el Camp Nou. De esta manera, todo apuntaba a que el centrocampista de 21 años comenzase el partido en el banquillo, pero su oportunidad llegó en el minuto 81, cuando el técnico del Barcelona le dio entrada en sustitución de Raphinha. En este sentido, el de los Palacios volvió al terreno de juego tras 200 días apartado de los mismos, tratándose de una dura lesión que ha supuesto una dura baja para el equipo. No obstante, el andaluz ya es uno más y poco a poco irá cogiendo ritmo de cara a la parte más importante de la temporada, dónde los azulgrana se encuentran en la disputa de los octavos de la UEFA Champions League y en el liderato de LaLiga EA Sports, tras la jornada 11 del campeonato doméstico.

Tras la victoria frente al Sevilla, Gavi se pronunció y compartió sus sensaciones tras meses muy duros de recuperación: "Es una sensación indescriptible. Estoy muy feliz de volver con el equipo y con la afición. La verdad es que ha sido muy duro, mucho más que la última vez. Lo he pasado bastante mal. Ha sido el proceso más doloroso, me ha costa más en el día a día. Estoy muy feliz. He soñado con este momento muchas veces. Siempre ha estado conmigo, como un padre. Siempre me ha apoyado, también con la otra lesión. Le estoy agradecido porque siempre ha confiado en mí a pesar de las dos lesiones graves. Espero que se quede muchos años más".

Gavi y su estado físico actual

De esta manera, Gavi apuntó cómo se encuentra actualmente tras sus primeros minutos una vez recuperado de su dura lesión de rodilla: "Yo voy a seguir siempre igual, soy así desde que nací. Es mi manera de competir, siempre lo doy todo por este club y así seguire durante toda mi vida. Me he sentido muy bien, espero seguir así. Al final es una lesión complicada, pero yo sé que puedo salir de esta y muchas más. Intentaré mejorar cada día. Todavía no estoy al 100% como mis compañeros, pero estoy cerca y espero estarlo pronto". Con ello, el centrocampista de Los Palacios fue partícipe del triunfo del Barcelona en el encuentro ante el Sevilla, que deja a los de Hansi Flick en la primera posición de LaLiga EA Sports con 70 puntos, cuatro por delante de un Real Madrid que ayer hizo los deberes venciendo al Elche en el Bernabéu.