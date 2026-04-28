Cuando el respeto no se discute: el pasillo como polémica innecesaria

El debate emerge, de forma inevitable, cuando no debería tener ni un solo metro de recorrido; si el Real Madrid tiene que homenajear al campeón antes del Clásico deberá hacerlo sin dramatismos ni excusas, solo es una señal de señorío y educación

El debate resulta ya un tanto cansino. ¿Alirón contra el Real Madrid o pasillo antes del Clásico? Pues mire usted: ¡Qué pesadez! El Barça está a un paso de proclamarse campeón de Liga y lo hace sumido en esta controversia ancestral, la guarnición de todas las comidas que realmente no llega ni a salsa, ni a mayonesa barata, una disputa que solo desvía el foco para hacer noticiable un hecho que no tiene noticia.

El debate sobre el eventual pasillo del Real Madrid al eterno rival emerge, una vez más, como síntoma revelador de una manifiesta desviación de valores en torno a las leyes que deberían regir el deporte. No es tanto una cuestión de oportunidad, ni siquiera de rivalidad, sino de sentido común y respeto. Sin más. No lo saquemos de ahí.

Una vez más, conviene recordar que el pasillo no es una humillación ni una claudicación ante el 'enemigo' sino un gesto de reconocimiento hacia el mérito deportivo del contrario. Es señorío, una liturgia -muy breve por cierto-, que no tiene más trascendencia ni significancia que la honra bien entendida. Convertirlo en motivo de polémica, en arma arrojadiza o en agravio comparativo no hace más que empobrecer su significado y degradar una tradición que, en teoría, se pretende preservar.

Por lo demás, está todo dicho. El Real Madrid ha transitado en LaLiga con una irregularidad desconcertante, lejos de la solidez que se le presupone a un club de su envergadura. Pero esto ya no es noticia. Los resultados han sido el fiel reflejo de un juego inconsistente, falto de continuidad y, en ocasiones, de identidad. El hecho de que el caprichoso calendario haya querido situar el Clásico en el epicentro de su crisis solo es una casualidad. El fútbol, arbitrario e implacable, puede cerrar el relato de la temporada con una escena de alto contenido simbólico, de acuerdo, pero que no debe tener más recorrido. Hay que sacudirse los complejos.

Quizás por eso, antes de que la maquinaria de la polémica comience a funcionar, convendría desenterrar el relato de la serenidad, que ya no sabemos ni dónde lo hemos guardado. Si el Barcelona llega como campeón matemático al Clásico -lo cual ocurrirá si gana el Pamplona el sábado y el Real Madrid no vence en Cornellá-, los blancos deben hacer el pasillo en el Camp Nou. Sin matices, sin debates, sin alimentar narrativas victimistas. Se hace y punto.

Resulta cargante asistir año tras año a la misma discusión, como si el gesto en sí mismo fuese una afrenta intolerable. No lo es. Pretender blindarse ante esa posibilidad es desconocer la naturaleza misma de la competición. El Real Madrid, a lo largo de su historia, ha construido su prestigio sobre la excelencia competitiva y sobre la distinción en sus modales. Ese concepto, tantas veces invocado y no siempre practicado, encuentra en situaciones como esta la oportunidad de materializarse con total naturalidad.

Hacer el pasillo no resta grandeza, al contrario, reafirma elegancia. La magnitud de una institución no solo se mide en títulos o en hegemonía sino también en la forma en que se asumen las derrotas.

No se pide un gesto deshonroso ni una concesión humillante. Simplemente se pide actuar conforme a una tradición que dignifica más al ejecutor que al homenajeado. Lo verdaderamente deseable sería que, llegado el momento, no hubiese discusión alguna. Que el pasillo, si corresponde, se realice con naturalidad, sin aspavientos ni lecturas interesadas. Y a partir de ahí, que solo hable al fútbol.