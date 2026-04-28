Dura crítica de Diego Rico a la Real Sociedad: "El último día de mercado me mandan un mensaje que no iba a ser nadie en el equipo"

El que fuera lateral izquierdo del equipo vasco ha recordado cómo fue su salida. El burgalés no se ha mordido la lengua y ha señalado que se sintió muy dolido por las formas en las que fue tratado más cuando meses antes había renovado por dos temporadas más

Diego Rico defendió la camiseta de la Real Sociedad entre los años 2021 y 2023. El lateral izquierdo ha recordado su paso por el club txuri-urdin y también cómo su produjo su salida, siendo muy crítico con la Real Sociedad, con la dirección deportiva y también dejando algún que otro recado a Imanol Alguacil quien era el entrenador por aquel entonces.

Diego Rico ha explicado que siempre se quiso quedar en la Real Sociedad, pero que todo cambió cuando llegó el mercado de fichajes de verano de 2023. "Yo quería quedarme en la Real Sociedad, porque en marzo renuevo dos años. Todo el mundo me dice que me lo merezco por lo que he hecho en el campo y luego en junio, el director deportivo me dice que me tengo que ir, que me vaya a un sitio donde me quieran", ha aclarado en el podcast La Otra Grada.

Muy dolido con la Real Sociedad y la dirección deportiva

Diego Rico ha desvelado que se quedó con la espinita de jugar la UEFA Champions League con la Real Sociedad y que le pidió explicaciones a Imanol Alguacil. "Digo, ¿pero y qué ha pasado, qué cambio ha habido? Llego uno o dos días antes en la pretemporada y hablo con el míster y digo ¿hay esto, qué opinas tú? Yo sé que iban a traer a otro lateral izquierdo. Ese año contrato a un psicólogo y estoy todo el verano hablando con él. A ver qué hago. No sé qué hacer. Jugar la Champions es un sueño desde pequeño y, encima que te la has ganado en el campo la temporada anterior, que me traten como me han tratado. Cuando yo no he puesto ningún problema en absoluto. Pues estuve muy jodido".

El lateral izquierdo, que ahora está en el Getafe CF, ha asegurado que se sintió traicionado por cómo le comunicaron que se fuera de la Real Sociedad, señalando sobre todo a la dirección deportiva. "Me sentí traicionado, porque me dijeron que no iba a ser titular, que iba a partir como uno más, iba a partir en desventaja. Lo asumí. Digo no pasa nada, yo voy a trabajar para ganarme un puesto. Y el último día de mercado me mandan un mensaje que no iba a ser nadie en el equipo, que iba a perjudicar al equipo. Al día siguiente se lo digo al míster y me dice que ya no iba a entrenar con el equipo".

Diego Rico lo pasó mal

Diego Rico ha lamentado que no le dieran las razones por las que se había llegado a esa situación. "No me dieron ninguna explicación. Yo las pedí pero, directamente me dijeron 'búscate un sitio donde te quieran'. El sentimiento de escuchar a mi familia llorar fue muy duro, fue un verano muy duro. Seguía entrenando como uno más, jugando como uno más en la pretemporada, sin montar ningún lío, sin poner malas caras, siendo un compañero de equipo. Luego cuando ya exploté, los compañeros no se lo creían. O sea, fue un shock".

Al final, Diego Rico se marchó al Getafe CF en el verano de 2023, equipo en el que lleva desde entonces siendo importante con José Bordalás como entrenador.