Remiro debe quedarse en la Real Sociedad

La buena Copa del Rey que ha hecho Unai Marrero y las dudas con el de Cascante, irregular en esta campaña, genera un debate sobre quién debe ser el portero titular de cara a la próxima temporada justo cuando el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo va a necesitar a dos guardametas de garantías más que nunca

La Real Sociedad va a disputar la temporada que viene una de las campañas más ilusionantes y, a la vez, exigentes en los últimos años. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo va a tener que compaginar hasta cuatro competiciones de máximo nivel (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España), obligándolo a tener una plantilla profunda y muy competitiva para dar la talla y todas y cada una de ellas. Es por ello que la Real Sociedad va a necesitar que sus posiciones estén dobladas, siendo una de ellas la portería en donde Álex Remiro debería ser una de sus piezas, alternando partidos así con Unai Marrero.

Las razones por las que la Real Sociedad debe quedarse con Álex Remiro

El futuro de Álex Remiro es uno de los asuntos que tiene que resolver la Real Sociedad en las próximas semanas. El portero tiene contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027, pero su continuidad está en entredicho por su bajada de nivel, su alto salario, el interés que ha mostrado el FC Barcelona y la falta de acuerdo para su renovación.

A pesar de ello, justo y como se le presenta a la Real Sociedad a la temporada que viene, lo mejor que puede hacer la dirección deportiva del club txuri-urdin liderada por Erik Bretos, es quedarse en plantilla al portero de Cascante.

Las razones para que la Real Sociedad decida quedarse con Álex Remiro son las siguientes. La primera es que Álex Remiro, a pesar de que no está realizando su mejor temporada, es un portero que está plenitud, tiene 31 años, y que tiene experiencia en competiciones de alto nivel habiendo dado un buen rendimiento.

La segunda es que la Real Sociedad va a jugar cuatro competiciones oficiales y va a haber partidos suficientes para Álex Remiro y Unai Marrero, héroe en la final de la Copa del Rey, pudiendo así rotar lo suficiente para que ambos se sientan importantes, haciendo la coexistencia mucho más tranquila de lo que ya es. El entendimiento y la relación entre los dos porteros es excelente.

La tercera es que una venta de Álex Remiro no va a solucionar absolutamente nada a la Real Sociedad. A Álex Remiro le resta un año de contrato y por mucho FC Barcelona, o equipos de la Premier League, que esté interesado en su fichaje, ningún club va a pagar mucho dinero por un guardameta de 31 años y que entra en último año de relación contractual.

La cuarta es que la dirección deportiva no quitará un problema en el próximo mercado de fichajes de verano. Una salida de Álex Remiro provocaría que la Real Sociedad no tuviera la portería bien cubierta y que tuviera que acudir al mercado de fichajes en busca de un portero que dé garantías para afrontar todas las competiciones que tiene que disputar la siguiente campaña. No es el mejor momento para experimentar.

De este modo, lo mejor para la Real Sociedad es quedarse con Álex Remiro.