Jódar - Kopriva en directo: partido de Rafa Jódar de octavos de final del Mutua Madrid Open 2026 en vivo online

Retransmisión en directo del partido entre Rafa Jódar y Vit Kopriva correspondiente a los octavos de final del Mutua Madrid Open 2026

¡Buenas tardes! Comenzamos nuestra retransmisión en directo del partido entre Rafa Jódar y Vit Kopriva correspondiente a los octavos de final del Mutua Madrid Open 2026.

Rafa Jódar - Vit Kopriva: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Jódar en el Mutua Madrid Open 2026

Tanto Jódar como Kopriva se han convertido en la sensación del torneo madrileño y pocos aventuraban que podrían llegar hasta aquí cuando no estaban entre los favoritos. Uno de los dos dará un paso más y se meterá entre los ocho mejores de este Masters 1.000.

El ganador ya sabe quien será su rival en cuartos de final. Será, como se esperaba, Jannik Sinner. El número uno del mundo ha vencido esta misma mañana al británico Cameron Norrie en dos sets por 6-2 y 7-5

El tenista madrileño sufrió mucho en su debut en el Mutua Madrid Open y necesitó de tres sets para doblegar a Jerper de Jong por 2-6, 7-5 y 6-4. Se esperaba que sufriera frente a Alex de Miñaur , pero el de Leganés pasó pro encima del australiano (6-3 y 6-1). Y, ante Joao Fonseca , vivió un partido muy igualado en los dos primeros sets y fue muy superior en el último (7-6, 4-6 y 6-1).

El tenista checo también ha tenido que batir a grandes jugadores para llegar a octavos de final. Cierto que tuvo fortuna en algunos partidos, ya que debutó ante el chino Zhang , que lleva casi un año en blanco y al que ganó por 6-2 y 6-0. Y, en la tercera ronda, se retiró el francés Arthur Rinderknech cuando el partido estaba igualado (6-4, 3-6 y y 1-1). Pero a Andrey Rublev le ganó bien (6-2 y 6-4) en segunda ronda.

Ya está Rafa Jódar en pista , espectacular ovación para el madrileño en la pista Manolo Santana

La pista central está llena para ver a la nueva estrella del tenis español; el de Leganés se estrena en el horario estrella del Madrid Open

30-0 (Saca Jódar) Buen primer saque para empezar y resto fuera; bola larga de Kopriva a continuación en el primer peloteo del partido

40-15 Error no forzado de Rafa Jódar, que devuelve Kopriva, quien está recibiendo muy retrasado, incluso los segundos servicios

Juego para Jódar después del enésimo error en este primer juego del checo; revés a la red del centroeuropeo

15-15 (Saca Kopriva) Jódar busco un resto ganador y se le fue por muy poco; pero luego iguala con una derecha espectacular

0-15 (Ssca Jódar) Kopriva se viene arriba y mete una derecha ganadora; se está soltando tras las dudas del primer juego

30-15 Le da la vuelta. Intentó Kopriva una dejada para romper el ritmo de Jódar y la pelota se le queda en la red; error del centroeuripeo a contonuación ante el empuje del madrileño

40-15 Gran saque para el 40-15, pero Kopriva intenta otra dejada y esta vez le sale para mantener vivo el juego

Gran saque y mejor revés paralelo de Jódar, que se va al primer descanso por delante en el marcador

15-15 (Saca Kopriva) Buen punto del checo, que está alternando errores y aciertos; al punto suma un nuevo error de revés que equilibra el juego

40-15 Gran saque de Vit Kopriva, que no puede responder el español; Jódar falla por poco tras un intercambio en el que dominaba

30-0 (Saca Jódar) Jódar sigue mandando, primero con su saque y luego, respondiendo al ataque del checo, atrayéndolo a la red y pasándolo

40-15 Se le va largo el resto de Kopriva; error a continuación de Jódar cuando trataba de cerrar el juego, se le fue por muy poco

Juego Rafa Jódar, que pese a sacar con segundo ha visto cómo no le devuelven el servicio

30-0 (Saca Kopriva) Error de revés de Rafa Jódar para empezar el juego; resto fuera a continuación que da más ventaja al checo

30-30 Primera doble falta de Kopriva, que se ve presionado a continuación y manda la bola fuera; es el quinto error no forzado del checo en el partido

40-40 Buen resto de Jódar, pero luego manda la bola a la red; Kopriva devuelve el regalo con un intento de superar al español con un paralelo que se le va fuera

Juego Kopriva. Dos puntos consecutivos del checo, con sendos saques que no puede devolver el español; ha salvado una situación complicada

0-30 (saca Jódar) Primeros problemas para un Jódar que ahora lleva varios errores consecutivos entre el final del juego anterior y éste

15-40 ¡Dos bolas de break! Se acerca con un gran saque que Kopriva no puede devolver; pero luego manda una derecha clara fuera; es su noveno error no forzado

40-40 Primer 'ace' de Jódar y, a continuación, gran dejada de Kopriva, a la que no llegaba Jódar, pero se le va por milímetros

Jódar salva la situación ´rítica. Nuevo saque directo del madrileño y, a continuación , error de Kopriva ante el ataque del español

15-15 (saca Kopriva) Gran resto del español a la línea y Kopriva manda la bola fuera; saque del checo al cuerpo y devuelve más el español

30-30 Doble falta para el centroeuropeo, que está arriesgando mucho con el saque para tener la iniciativa; y tras la doble falta, gran saque que no devuelve Jódar

Juego Kopriva. Se le va por poco a Jódar y primera ventaja del checo en el juego; resuelve a continuación con un gran saque y derecha ganadora

30-0 (saca Jódar) Buen servicio para empezar el juego; error de Kopriva, que buscó una derecha paralela y se le fue por muy poco

Mal resto de Vit Kopriva y gran saque del español para cerrar el primer juego en blanco del partido

30-0 (saca Kopriva) Gran revés de Kopriva que Jódar manda a la red; de nuevo el checo atacando hasta que el español no pudo defender más

40-15 Otro gran saque pone rl 40-0, pero Jódar se niega a encajar un juego en blanco y presiona hasta que lograr el error de Kopriva

Juego Kopriva, resto fuera de un Jódar que buscó la línea de fondo

30-0 (saca Jódar) con primeros o con segundos, el español está sacando muchos puntos gratis con su saque, como en los dos primeros de este juego

40-15 Nuevo error no forzado de Jódar, que llevaba diez puntos consecutivos con su saque ganados; error en el resto, a continuación, de Kopriva

40-40 Kopriva aguanta bien desde el fondo, lo devuelve todo hasta que Jódar falla; a continuación, enorme dereecha del checo, a la desesperada, que coloca en la línea

Enorme dejada de Rafa Jódar, buscando el contrapie de su rival; y gran saque, a continuación, para cerrar el 6-5 a favor

0-30 (saca Kopriva) Error no forzado para empezar de Kopriva y doble falta a continuación del checo

0-40 ¡Tres bolas de set para Rafa Jódar! Passing a los pies del checo, que volea muy alto y llega Jódar para gana el punto

¡A la primera! Set para Rafa Jódar, que no se ha precipitado y ha visto cómo Kopriva fallaba con el revés para darle el punto que necesitaba

Rafa Jódar se adelanta en un partido más complicado de loq ue parece, ante un rival más veterano y que ha sabido estar mejor en pista y fallar menos que su rival. Jódar, al que se le ve superior cuando tiene la inciativa, evitó una situación límite en el séptimo juego y aprovechó la única ventaja suya, que, además, le ha servido para apuntarse el set.

15-15 (saca Jódar) Jódar comienza con un buen saque, pero en el segunfo punto, la dejada del español no es definitiva y Kopriva se la devuelve

40-15 Jódar sigue crecido, primero con un smash que no fue definitivo, pero suficiente; y luego con una derecha imposible para el checo

Juego para Jódar tras error de Kopriva pese a que el de Leganés jugaba con segundo saque

15-15 (saca Kopriva) Buen punto de Kopriva, que a continuación se encuentra con una derecha espectacular de Rafa Jódar

30-30 Se adelanta de nuevo Kopriva con un punto cómodo y regala el siguiente, con una doble falta, la cuarta del partido para el checo

30-40 ¡Bola de break para el esapañol! Error no forzado de Korpiva con su revés en un momento muy delicado

Iguales - Buen saque del checo y Jódar no coloca el resto dentro de la pista

Ventaja Jódar - Kopriva juega con segundo saque y Jódar lo aprovecha para meter un revés ganador

Iguales - Mérito del checo para salvar la tercera bola de ruptura; gran paralelo a la línea

Ventaja Jódar - De nuevo segundo saque y otra vez, revés ganador del español a la esquina

Juego Rafa Jódar, salvó tres bolas de 'break', pero la cuarta se le va fuera por poco

30-0 (saca Jódar) Gran golpe del madrileño,q ue se está calentando; buen saque a continuación para ampliar su ventaja

40-0 Ya se permite hasta dejadas, Jódar se ha soltado y ahora mismo está dominando claramente

Juego en blanco para el español ante un Kopriva que, tras perder sus dos últimos saques, ahora mismo está bastante tocado

0-15 (saca Kopriva) Otra vez, otro segundo saque que acaba en resto paralelo de revés del español

30-15 Otro gran punto del checo, que tira de agresividad ante la superioridad del rival y esta vez le ha servido

30-40 Doble falta de un Vit Kopriva que se ha enfadado y ha tirado la raqueta tras este grave error; punto de 'break' de Jódar

40-15 De nuevo el saque del español le da ventaja y, a continuacion, Kopriva comete un nuevo error, casi se le ve ya vencido

Bola larga del tenista centroeuropeo y Rafa Jódar gana su séptimo juego consecutivo para, prácticamente, cerrar el partido; restará para ganar

15-15 (saca Kopriva) El checo toma ventaja, pero Jódar responde con una confianza que le hace meter todo

30-30 Error en el resto, que no puede poner el español dentro de la pista

Rafa Jódar y Vit Kopriva tienen ante sí uno de los partidos más importantes de sus carreras deportivas. Aunque parezca normal, pocas veces se puede decir que has alcanzado los cuartos de final de un Master 1.000, eso es algo para elegidos, y es a lo que se enfrentan ambos tenistas en este Mutua Madrid Open 2026.

Jódar, a sus 19 años, está rompiendo todas las barreras. En el último mes y medio había logrado alcanzar la tercera ronda del Miami Open -algo que ya ha superado en Madrid-, ganar su primer ATP 250 (Marrakech), llegar a sus primeras semifinales en un ATP500 (Conde de Godó) o ganarle a un Top-10 como De Miñaur. Con su juventud y proyección se le auguran cosas mayores.

Muy diferente es la situación de un Vit Kopriva que ha tardado más en alcanzar el momento álgido de su carrera, algo que al fin ha logrado a los 28 años. Por eso, tal vez, para él sea un partido más trascendente. Aunque los dos buscan lo mismo.

Jannik Sinner ya espera en cuartos de final

Además, pasar a cuartos de final en el Madrid Open 2026 podría tener premio, ya que se enfrentarían al número uno del mundo, un Jannik Sinner que abría este martes la pista central ante el británico Cameron Norrie.

Pese a que Kopriva es un habitual del circuito ATP Challenger en los últimos años, nunca se han enfrentado. Rafa Jódar ha tenido un paso meteórico por ahí, ya que en un año ha pasado del puesto 911 del mundo al 34 que ahora mismo ocupa de forma provisional.

Será el primer enfrentamiento y el primero en el que el español parte como favorito después de aparecer como víctima de Alex de Miñaur o Joao Fonseca, los dos últimos a los que venció.

La expectación que está causando Rafa Jódar en Madrid ha hecho que este partido lo pongan en el horario estrella de la sesión matutina. El madrileño es el último español que queda en competición y eso también cuenta.