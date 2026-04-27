Rafa Jódar se queda solo en Madrid por culpa de Ruud y Tsitsipas

El tenista heleno completa la mala jornada para el tenis español y despide a un voluntarioso Dani Mérida, que no mereció el resultado que se llevó

Rafa Jódar se queda solo en Madrid. El tenista de Leganés ya es el único representante español en Mutua Madrid Open 2026 después de que tanto Alejandro Davidovich como Dani Mérida hayan caído este lunes en la tercera ronda del torneo madrileño.

Si Casper Ruud le dio pocas opciones a Alejandro Davidovich, la derrota de Dani Mérida ha tenido más historia. Y, de hecho, si miramos a los números se podría hablar de una ocasión perdida para el madrileño. Quien, sin embargo, ha caído por 6-4 y 6-2.

Mérida ha contado con hasta cuatro bolas de 'break' en todo el partido, las mismas que su rival. Sin embargo, él no ha aprovechado ninguna y Tsitsipas, tres de las cuatro. Ahí ha estado la diferencia. Aunque ha habido algunas más.

Sobre todo en el 7-0 de parcial que ha decidido el partido y que llega con la única opción de rotura para el heleno en la primera mitad con 4-4 en el marcador. A partir de ahí, el 'break' conseguido dio una confianza a Stefanos Tsitsipas que cambió el encuentro. Paso de sufrir a dominar con su revés, a ganar con comodidad sus saques y a acabar con la voluntad de un Mérida que tendrá más oportunidades como ésta para demostrar su valía.

Dani Mérida lo tuvo en su mano en un gran arranque

Antes de que llegara ese parcial, el que había tenido la iniciativa había sido el español. Dani Mérida tuvo dos bolas de 'break' (15-40) en el segundo juego y otra más en el cuarto. Pero, ahí, como cada vez que empezó a remolque su saque, Tsitsipas dio su mejor versión, sacó muy bien y evitó el problema.

Así se llegó al 3-4 a favor del español. Y de ahí al 6-4 y 4-0 para el heleno. Siete juegos consecutivos a partir de ese break en el noveno juego del primer set que hicieron imposible la victoria hispana.

Cualquiera se habría dejado ir, pero Dani Mérida quería contentar al mucho público que había ido a verle y aún tuvo una opción más de 'break' con 4-1 para haber recuperado parte de sus opciones en la segunda manga. Una vez que no lo logró, al menos se contentó con anotar un juego más y maquillar el marcador.

Tsitsipas se cita con Casper Ruud

Lo que podría haber sido un duelo de españoles en octavos de final será un choque entre Tsitsipas y Ruud, dos exTop-10 en crisis, especialmente el heleno, que está salvando en Madrid una situación complicada que habría hecho peligrar su puesto entre los cien mejores del mundo.

Dani Mérida se despide con un puesto provisional de 86 en el ránking que le permitirá entrar directamente en casi todos los torneos del ATP Tour próximos y evitará tener que pelear en las duras fases previas.