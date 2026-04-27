El español Alejandro Davidovich encaja una paliza y se va contento: "Es my fácil decirlo desde fuera..."

El tenista malagueño cayó ante Casper Ruud por 6-3 y 6-1 en la tercera ronda del Mutua Madrid Open 2026

Alejandro Davidovich poco pudo hacer más allá que aceptar la derrota y darle la mano ante el vigente campeón del Mutua Madrid Open, un Casper Ruud que le ganó muy cómodo por 6-3 y 6-1, y que aseguró así su presencia en octavos de final y ayudó a que la parte baja del cuadro masculino se quedara sin españoles. Algo que se confirmaría luego con la derrota de Dani Mérida ante Tsitsipas.

El tenista malagueño venía de pasar por un periodo difícil, en el que ha tenido muchos problemas de lesiones que le han impedido jugar desde el torneo de Miami y quería disputar el Mutua Madrid Open para irse probando y acumulando minutos en pista. No tenía grandes expectativas.

De hecho, cuando le preguntaron por ello hace dos días, tras su victoria ante Pablo Carreño, señaló que si ganaba seguiría preparándose aquí y, si no, lo haría en Roma. Es decir, que se tomaba esta fase como una preparación.

Tal vez por eso, pese a perder con claridad ante Casper Ruud, el malagueño decía estar satisfecho de su paso por la Caja Mágica, donde ha acumulado la victoria mencionada ante Carreño y esta derrota frente a Ruud. “Me voy con el vaso lleno", sentenciaba Davidovich.

El tenista andaluz se va con "el vaso lleno"

"Me gustaría ver los jugadores que responden así con una lesión como la mía. Es my fácil decirlo desde fuera, pero apenas empecé a sacar el lunes. He puesto todo de mi parte, física y mentalmente estoy bien. Hemos entrenado lo justo. No he querido sobrecargar porque hay que ir poco a poco", desvelaba el jugador andaluz, quien salió más que contento con al menos haber podido sumar una victoria en la capital de España.

"El otro día jugué un partido muy bueno y éste de hoy nos ayuda para ver en qué cosas tenemos que trabajar para la gira de tierra. Me gustaría ver cuántos jugadores puede recibir una paliza y no decir nada", añadía. De hecho, Davidovich se conformaba con muy poco, de ahí su satisfacción. "Yo estoy contento por estar aquí en Madrid, por jugar delante de todo esta gente, aunque también estoy jodido por la derrota. En general, es una semana positiva por estar de vuelta al circuito”, reconoce el malagueño.

Davidovich no está para jugar ante este Ruud

Ante esto, el tenista español no dudó en explicar cómo se encuentra ahora mismo, la situación en la que afronta las próximas semanas y el plan para llegar de la mejor forma posible a Roland Garros. “Me falta confianza y me falta ritmo, aunque es verdad que cada jugador te juega de una manera. Pablo -Carreño- me jugó más plano, pero hoy Casper me tiró para atrás, ya no veía tanto hueco y he estado más incómodo. Estoy contento por haber competido y estar en pista sin dolores, pero Casper es uno de los mejores jugadores en tierra batida y hoy ha sabido jugarme por donde estaba más flojo, por arriba y con peso por ambos lados. Es cuestión de seguir entrenando y cogiendo esa confianza. La idea es que si me vuelvo a enfrentar con Casper la semana que viene, pueda jugar más a mi manera”, sentenciaba.

Esa es su meta, ir paso a paso. Y la próxima cita es el Master 1.000 de Roma de la próxima semana, otro torneo de dos semanas. "Ahora que tengo dos semanas para entrenar, vamos a aprovecharlas. Aquí no tuve mucho tiempo de entrenar antes de debutar, así que estoy contento por estar de vuelta al tour. Lo echaba de menos después de un mes”, reconocía.