Espanyol - Levante en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el choque que enfrentará a los de Manolo González con el conjunto de Luis Castro en el RCDE Stadium, que cerrará la jornada 32 del campeonato doméstico

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará al Espanyol y Levante , correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports.

Por un lado, el Espanyol viene de perder contra el Rayo Vallecano , lo que ha dejado al equipo de Manolo Gonzñalez en la decimocuarta posición de la tabla con 38 puntos.

Por otro lado, el Levante llega tras ganar al Sevilla, pero los de Luis Castro siguen siendo penúltimos con 32 puntos.

Por su parte, Luis Castró apuntó las claves para conseguir el triunfo en el día de hoy en el RCDE Stadium:

Urko González vuelve a la convocatoria del Espanyol. El centrocampista fue baja la pasada jornada, frente al Rayo Vallecano, por acumulación de tarjetas amarillas.

En el Levante será baja Iván Romero , que vio la quinta tarjeta amarilla ante el Sevilla , por lo que se queda fuera de una convocatoria también sin Kareem Tunde.

Por otro lado, Manolo González deja en el banquillo a Dolan en un once con el regreso de Urko González.

Por un lado, Luis Castro sigue sin optar con Carlos Álvarez para la titularidad y apuesta por Víctor García y Paco Cortés en las bandas.

Así está la clasificación de LaLiga EA Sports a falta de este Espanyol - Levante que cerrará la jornada 32:

El RCDE Stadium será testigo de la lucha por la salvación , con un descenso que mantiene máxima tensión en varios equipos de LaLiga.

En unos minutos saltarán los jugadores de Espanyol y Levante a realizar ejercicios de calentamiento. ¡Se van llenando las gradas del RCDE Stadium!

Recordemos que el Espanyol no ha conseguido ganar en este año 2026 , por lo que hoy tendrá una nueva oportunidad para romper este registro.

Así ha sido el recibimiento del Espanyol , tal y como han captado las cámaras de El Chiringuito.

¡Menos de media hora para que ruede la pelota en el RCDE Stadium! ¡Ya calientan los jugadores de Espanyol y Levante sobre el terreno de juego!

A falta de 15 minutos para el comienzo del partido, recordamos los onces de Espanyol y Levante :

Espanyol y Levante se citan en el día de hoy en el RCDE Stadium, en el encuentro correspondiente a la jornada 32 de la Liga EA Sports. Los de Manolo González, por un lado, vienen de atravesar una mala dinámica dónde no han conseguido vencer ningún encuentro en lo que llevamos de 2026, lo que les ha dejado a cuatro puntos del descenso.

Por otro lado, los de Luis Castro llegan al estadio perico con mejores sensaciones, ya que han conseguido los tres puntos en sus dos últimos partidos de LaLiga EA Sports. No obstante, el Levante continúa en puestos de descensos con 32 puntos, a tres del Mallorca, que perdió contra el Alavés. Además, el colegiado del encuentro será Mateo Busquets, que estará acompañado de Jorge Figueroa, en el VAR.

Así llega el Espanyol al choque frente a los de Luis Castro

El Espanyol llega con serias dudas al choque contra el Levante. La derrota ante el Rayo Vallecano del pasado jueves dejó a los de Manolo González en la décimocuarta posición de la tabla de LaLiga EA Sports con 38 puntos, empatado con el Elche y Girona. Por ello, en el caso de que consigan la victoria hoy, se podrían empatados con el Athletic Club, que se sitúa en la décima plaza con 41.

Además, Manolo González tan solo cuenta con Javi Puado, lesionado de gravedad. Recupera a Urko González, que no pudo jugar contra el Rayo Vallecano por acumulación de tarjetas amarillas. En este contexto, todo apunta que el centrocampista de 25 años volverá directamente a la titularidad. Una de las dudas en el once titular será si el técnico del Espanyol volverá a apostar por los delanteros en la parcela ofensiva, al igual que el pasado jueves.

Así llega el Levante al encuentro en el RCDE Stadium

El Levante afronta un final de temporada decisivo, en su lucha por conseguir la salvación en Primera División. Sin embargo, el conjunto de Luis Castro atraviesa buena dinámica, tras ganar tres de los últimos cuatro partidos, frente al Real Oviedo, Getafe y Sevilla. Además, si el equipo granota consigue el triunfo en el día de hoy ante el Espanyol superará a los de Luis García Plaza, que cayeron derrotados ante Osasuna.

En este contexto, el Levante llega al RCDE Stadium tras no encajar en los dos últimos encuentros de LaLiga EA Sports, destacando en este sentido la figura de Ryan en la portería de los granotas. Por otra parte, Luis Castro contará hoy ante el Espanyol con las bajas de Elgezabal y Kareem Tunde, por lesión e Iván Romero, por sanción, ya que vio tarjeta amarilla frente al Sevilla y deberá cumplir sanción por acumulación de las mismas.

La baja de Iván Romero, capital en el equipo granota

Iván Romero será baja en un partido con el Levante más de dos meses después. El delantero de 25 años es vital en el equipo de Luis Castro, con el que viene de hacer un doblete en la victoria ante el Sevilla. Por ello, se abren las opciones en el ataque del conjunto granota. Uno de los fijos es Carlos Espí, que está siendo determinante de cara a puerta.

Otra de las opciones puede ser apostar por la titularidad de Víctor García o Carlos Álvarez para acompañar a Carlos Espí. Por otro lado, la presencia de Etta Eyong en el once se antoja complicada. El camerunés fue titular por última vez el pasado ocho de febrero, ante el Athletic Club. Desde entonces, el jugador ha perdido protagonismo en el Levante, que viene consechando buenos resultados pero tiene que seguir sumando de 3.

Manolo González recupera a Urko González para la 'final' ante el Levante

Manolo González, que describió en rueda de prensa la situación del Espanyol, recupera a Urko González para la 'final' de hoy ante el Levante en el RCDE Stadium. El mediocentro es uno de los indiscutibles en el conjunto perico, con el que ha disputado esta temporada 31 partidos, entre LaLiga EA Sports y Copa del Rey.

Pese a que no ha tenido participación goleadora esta temporada, Urko González es clave en el esquema de Manolo González, que volverá a contar con un futbolista que podría estar acompañado de Pol Lozano y Edu Expósito en la sala de máquinas.