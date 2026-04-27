Davide Ancelotti entra en escena para el banquillo del Rayo

El Rayo Vallecano estudia el futuro de su banquillo con Davide Ancelotti como posible relevo de Íñigo Pérez

El futuro del banquillo del Rayo Vallecano empieza a moverse con fuerza y uno de los nombres que gana protagonismo es el de Davide Ancelotti. El técnico italiano aparece en la lista de posibles sustitutos de Íñigo Pérez, cuya continuidad en el cargo no está asegurada de cara a la próxima temporada.

Un proyecto en revisión constante

En Vallecas ya se trabaja con distintos escenarios ante una posible salida del entrenador actual. La dirección deportiva ha iniciado un proceso de planificación anticipada, valorando perfiles que puedan dar continuidad al proyecto o incluso elevar el nivel competitivo del equipo.

El nombre de Davide Ancelotti se ha colocado como una opción de proyección internacional, respaldado por su experiencia en cuerpos técnicos de élite junto a su padre, Carlo Ancelotti, en clubes de máxima exigencia.

Un perfil joven con experiencia en la élite

Aunque su trayectoria como primer entrenador es todavía corta, Davide ha acumulado una formación importante en entornos de alto nivel. Su paso por el Botafogo en Brasil fue su primera experiencia como entrenador principal, aunque de corta duración.

Pese a ello, su perfil destaca por una visión moderna del fútbol, una fuerte base táctica y el conocimiento de vestuarios de élite, aspectos muy valorados en la dirección deportiva del Rayo.

Íñigo Pérez, entre la continuidad y el mercado

La situación de Íñigo Pérez sigue siendo uno de los grandes focos de atención. Su trabajo en el banquillo del Rayo ha generado una buena valoración interna y también interés externo, con varios clubes siguiendo de cerca su evolución.

Entre ellos aparece el Villarreal como posible destino, lo que aumenta la incertidumbre sobre su futuro inmediato. A pesar de ello, el club madrileño ha mostrado públicamente su deseo de mantener el proyecto.

Un mercado de entrenadores en movimiento

El panorama de los banquillos en el fútbol español apunta a un verano de grandes cambios, con varias plazas importantes en duda. Este contexto obliga a los clubes a moverse con antelación para no quedarse sin opciones.

En ese escenario, el nombre de Davide Ancelotti emerge como una alternativa de futuro, estabilidad y crecimiento, aunque no es el único candidato que se valora dentro del club.

Decisión abierta en Vallecas

Por el momento no hay decisiones oficiales, pero el Rayo Vallecano ya analiza posibles caminos. La opción de mantener a Íñigo Pérez o apostar por un nuevo proyecto liderado por Davide Ancelotti se mantiene abierta.

Todo apunta a que las próximas semanas serán clave para definir un banquillo que podría experimentar una transformación importante, con el objetivo de consolidar el proyecto deportivo en Primera División.