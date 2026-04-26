Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras las victorias del Elche, Osasuna y Villarreal en la jornada 32

La jornada de domingo en Primera División tuvo cuatro encuentros que tuvieron goles en cada uno de ellos y máxima tensión, que acabó en empate entre el Rayo Vallecano y Real Sociedad, el triunfo de los de Eder Sarabia, Alessio Lisci y los de Marcelino

LaLiga EA Sports volvió a vivir un gran día de fútbol con cuatro partidos que tuvieron de todo. Por un lado, la polémica fue protagonista en el empate entre el Rayo Vallecano y Real Sociedad, que dejó un sabor agridulce, sobre todo, al conjunto de Iñigo Pérez. Además, el Elche salió victorioso en un encuentro contra el Oviedo con la salvación en juego, que deja muy tocado al equipo de Guillermo Almada

Los otros dos partidos acabaron con victoria de Osasuna sobre el Sevilla, con un gol de Alejandro Catena en los últimos compases del choque de El Sadar. Los de Luis García Plaza vuelven a caer derrotas y terminarán la jornada en puestos de descenso. Por último, el Villarreal sacó los tres puntos de la visita del Celta de Vigo a La Cerámica.

La polémica, muy protagonista en el Rayo Vallecano - Real Sociedad

El Rayo Vallecano logró un punto en el encuentro contra la Real Sociedad gracias al gol de Alemao en los últimos minutos. Sin embargo, el empate entre los de Iñigo Pérez y los de Pellegrino Matarazzo fue noticia por la gran cantidad de jugadas que fueron polémicas a lo largo del partido y que tanto han criticado desde el equipo franjirrojo.

El Rayo Vallecano recibió la anulación de hasta dos goles y reclamó un penalti por agarrón de Turrientes sobre Sergio Camello en los primeros minutos del partido en Vallecas, que no fueron señalados por José Luis Guzmán. De esta manera, el Rayo Vallecano se sitúa en la undécima posición de la tabla con 39 puntos y la Real Sociedad en la octava plaza con 43.

El Elche respira y hunde más al Oviedo en la clasificación

El Elche, por su parte, salió victorioso de un nuevo choque decisivo en LaLiga EA Sports. El Carlos Tartiere acogió el duelo ante los de Eder Sarabia, que se pusieron por delante en el marcador con el tanto de Bigas en el minuto seis. Poco después, fue Gonzalo Villar el que ampliaría las distancias en el partido, hundiendo aún más al conjunto de Guillermo Almada.

Sin embargo, Ilyas Chaira consiguió recortar distancias en el minuto 76, pero el Oviedo no pudo evitar la derrota ante el Elche en el día de hoy. Por ello, el conjunto de Guillermo Almada se mantiene en la última posición de LaLiga EA Sports con 28 puntos, a siete de la salvación. Por el otro lado, el equipo de Eder Sarabia se sitúa en la decimotercera plaza con 38.

Alejandro Catena desata la locura con el gol de la victoria frente al Sevilla

El Sadar acogió un intenso partido que iban a protagonizar Osasuna y Sevilla. Los de Luis García Plaza, tras una primera parte sin goles, se iban a adelantar en el marcador gracias al gol de Maupay, con asistencia de Sow, en el minuto 69. Sin embargo, Raúl García de Haro iba a responder en el 80' con un zurdazo que iba a poner las tablas de manera momentánea.

En este sentido, Osasuna se vino arriba y no dejó de intentarlo hasta el final del partido, por lo que tuvo el premio del gol de cabeza de Alejandro Catena, ya con el tiempo cumplido, que le daba la victoria al conjunto de Alessio Lisci. Por ello, el equipo rojillo se coloca en la novena posición con 42 puntos, a diferencia de un Sevilla que es decimo octavo con 34, a la espera de lo que haga el Levante mañana lunes.

El Villarreal permanece en la lucha por los puestos de UEFA Champions League

Por último, Villarreal y Celta de Vigo cerraron la jornada de domingo en LaLiga EA Sports. El conjunto de Marcelino se iba a adelantar a los escasos minutos de comenzar el choque en La Cerámica, con protagonismo para Gerard Moreno, que transformó el penalti del 1-0. Además, Nicolás Pépé iba a marcar el segundo para los locales y mantener una plácida ventaja antes del segundo y decisivo tiempo.

Sin embargo, Borja Iglesias iba a recortar distancias en el 73', con un penalti que él mismo provocó y que finalmente transformaría para hacer el 2-1 momentáneo en La Cerámica. Por ello, el partido finalizó con victoria para el Villarreal, que se reafirma en los puestos de UEFA Champions League, a difrencia de un Celta de Vigo que se sitúa en la séptima posición con 44 puntos.