Villarreal 2-0 Celta: El 'Submarino' agarra la Champions

El equipo de Marcelino García Toral cierra el objetivo prioritario con un triunfo ajustado sobre un Celta que se queda en la sexta plaza y fuera de Europa; solo el goal-average perdido con el Betis, al que aventaja en 15 puntos, separa a los amarillos de celebrar clasificación a Liga de Campeones de forma matemática

Solo necesitaba un triunfo más Marcelino para poder certificar un objetivo que se daba por hecho y aquí está. El Villarreal ya es equipo Champions por segundo año consecutivo gracias a un triunfo solvente ante el Celta en La Cerámica (2-1).

Los amarillos aventajan en 15 unidades al Betis, quinto, cuando precisamente solo quedan esos puntos por disputarse, por lo que su clasificación es un hecho. Tan sólo el goal-average particular perdido con los verdiblancos impide a los castellonenses celebrar la clasificación de forma matemática.

El primer gol, nada más empezar

El guion no pudo empezar mejor para los locales. Prácticamente desde el pitido inicial encontraron el premio. Una acción rápida de Moleiro, aprovechando un desajuste defensivo, terminó con el canario derribado dentro del área por Yoel Lago cuando no se había cumplido ni el primer minuto de partido. El penalti, riguroso, marcó el rumbo del encuentro desde ese primer instante.Gerard Moreno asumió la responsabilidad desde los once metros y no falló. Lo hizo con la calma y la precisión que le caracterizan, adelantando a su equipo y dándole el escenario perfecto para desarrollar el tipo de partido que más le conviene. Con ventaja en el marcador, el conjunto dirigido por Marcelino García Toral se sintió cómodo esperando y saliendo con rapidez.

El segundo, antes de la media hora

Pasó el equipo celeste a dominar el balón y a instalarse en campo rival, pero le costó traducir ese control en ocasiones claras. Le faltó profundidad y claridad en los últimos metros, mientras el Villarreal encontró espacios a la contra cada vez que recuperaba. Y así, con el paso de los minutos, los de Marcelino fueron ajustando mejor su posicionamiento. Con Moleiro y Gerard Moreno moviéndose con libertad entre líneas, lograron equilibrar el juego y sacudirse la presión gallega.

Esa mejoría se tradujo en el segundo golpe antes de la media hora. La acción nació de una falta sacada con rapidez. El balón llegó a Pedraza, que lo puso al área para que Gerard Moreno la dejase pasar y Nicolas Pépé resolviera con acierto disparando con el interior al espacio para ampliar la ventaja. El gol evidenció las dificultades defensivas del Celta, que estaba sufriendo cada vez que su rival aceleraba.

El equipo celeste intentó reaccionar antes del descanso. De hecho, tuvo alguna opción aislada, como un remate de Carreira que obligó a intervenir a Arnau Tenas, titular bajo palos. El Villarreal también pudo dejar el partido prácticamente sentenciado en una contra, pero Mikautadze no acertó en una ocasión clara. Aun así, la sensación al descanso era de control local.

Más alternativas en la segunda mitad

Tras el paso por vestuarios, Claudio Giráldez movió el banquillo para buscar más presencia ofensiva. Sin embargo, fue el Villarreal quien salió con más determinación, acumulando llegadas peligrosas en los primeros minutos de la segunda parte.El Celta logró resistir ese arreón inicial y encontró una oportunidad para meterse de lleno en el encuentro, pero Hugo Álvarez no estuvo fino en la definición. Mientras tanto, los castellonenses seguían amenazando a la contra y generando ocasiones que mantenían el partido bajo su control.Cuando todo parecía relativamente tranquilo para los locales, apareció una acción que lo cambió todo. Un penalti de lo más tonto cometido por Gueye dio alas al Celta. Borja Iglesias asumió el lanzamiento. Aranu Tenas le detuvo el primer intento, pero el VAR mandó repetir la pena máxima por una invasión de área de Rafa Marín antes del lanzamiento. El 'Panda', con mucha personalidad y descaro, volvió a asumir el riesgo y esta vez chutó a la escuadra. 2-1.

Ese gol dio paso a los mejores minutos del Celta. Con la entrada de jugadores como Iago Aspas, el equipo ganó energía y ambición. Incluso rozó el empate con un cabezazo de Jutglà que se estrelló en el palo, en la ocasión más clara para igualar el marcador.El Villarreal, consciente de lo que había en juego, supo sufrir en el tramo final, ajustó líneas, introdujo cambios y resistió el empuje visitante con oficio y también con alguna que otra contra que pudo ser letal. Quizás no fue el cierre más brillante, pero sí el más efectivo. Tres puntos para ser nuevamente Champions, que confirman su capacidad para gestionar ventajas en partidos exigentes y que recuerdan que todavía no hay ningún equipo que haya sido capaz de remontarle un partido en LaLiga.

Ficha técnica del Villarreal-Celta

Villareal CF: Arnau Tenas; Freeman, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza (Cardona, min. 78); Pépé (Alfon, min. 78), Comesaña, Gueye (Parejo, min. 78), Moleiro (Partey, min. 91; Gerard Moreno y Mikautadze (Ayoze, min. 85).

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso (Álvaro Núñez, min. 76); Mingueza, Hugo Sotelo (Fer López, min. 76), Moriba, Carreira; Pablo Durán (Jutglà, min. 46), Hugo Álvarez (Iago Aspas, min. 76) y Borja Iglesias (Hugo González, min. 83).

Goles: 0-1, min. 1: Gerard Moreno, de penalti. 2-0, min. 29: Pépé. 2-1, min. 73: Borja Iglesias, de penalti.

Árbitro: Alejandro Quintero (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Pedraza, Pépé y Gueye por el Villarreal y a Marcos Alonso, Radu, Pablo Durán, Borja Iglesias y Moriba por el Celta.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 33 de la Liga EA Sports disputado en el estadio de La Cerámica ante 16.895 espectadores.