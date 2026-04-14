El 'Submarino', indestructible en Liga: único equipo al que nadie remonta

La estadística destaca al equipo de Marcelino como uno de los conjuntos más fiables de Europa ya que nunca pierde cuando se adelanta en el marcador

El Villarreal es el único equipo de Primera que no sabe lo que es remontado. Imago

Los números no mienten. La progresión del Villarreal en Liga resulta demencial y a todas luces sobresaliente. El equipo es tercero en el campeonato, solo mejorado por los dos colosos del fútbol español y mundial (Barça y Real Madrid), con la clasificación para la próxima edición de la Champions ya virtualmente garantizada, con cuatro puntos de ventaja sobre el Atlético -cuarto-, y a un mundo de 15 puntos por encima del Betis, quinto clasificado.

Solo restan siete jornadas para el final del curso, por lo que ya se ha cumplimentado más del 80% de la temporada y el 'Submarino' se ha mostrado hasta ahora casi completamente inexpugnable, indestructible, sobre todo por una estadística de lo más llamativa que destaca la máxima fiabilidad del equipo de Marcelino.

Tras 31 jornadas, el Villarreal es el único equipo de Primera División que no sabe lo es ser remontado en un partido. El dato no es baladí. El conjunto castellonense se ha adelantado en el marcador en 20 de los 31 encuentros disputados en Liga y en todos ellos ha puntuado: 17 victorias y 3 empates.

Su porcentaje de fiabilidad a la hora de sumar supera el 64,5%, por lo que si el equipo de Marcelino marca primero, lo normal es que no pierda.

Además, de los restantes 11 encuentros en los que comenzó perdiendo, en dos de ellos también fue capaz de remontar (ante Osasuna y Valencia), por lo que no es de extrañar que aspire al bronce en el particular podium de LaLiga.

Contraste total Liga-Champions

Su caso sigue siendo un misterio incluso para los amantes de los números ya que el contraste con su participación en Champions ha sido increíblemente interesante. No hay que olvidar que el tercer clasificado de LaLiga cayó a las primeras de cambio en la fase de grupos de la Liga de Campeones, siendo el penúltimo de los 36 equipos participantes con el pobre bagaje de siete derrotas y un solo empate en su participación. En Europa, los de Marcelino solo lograron celebrar cinco goles en ocho partidos y recibieron hasta 18 tantos. No se entiende.

Regresando a LaLiga, la estadística de este Villarreal a prueba de bombas contra las remontadas tiene su polo opuesto en el Getafe y el Rayo Vallecano. Ambos equipos no han logrado darle la vuelta al marcador en ningún partido disputado hasta ahora cuando han comenzado perdiendo.

Solo un equipo le iguala en Segunda División

El Villarreal 'anti-remontable' tiene solo un equipo que puede mirarle a los ojos a la hora de presumir de este dato, pero no en Primera sino en Segunda: se trata del Burgos.

El equipo burgalés se ha adelantado en en 15 de los 35 enfrentamientos disputados en su categoría (42,86%) y, siempre que lo ha hecho, ha sumado: 14 victorias y un empate. Ha sacado un total de 43 puntos cuando ha golpeado primero.

Además, también ha mostrado una gran capacidad de reacción, con tres remontadas (Málaga, Cádiz y Leganés) en 15 partidos en los que empezó perdiendo, situándose entre los mejores de Segunda en este apartado. Su quinta posición en la Hypermotion no es casualidad y no hay que olvidar que está a tan solo cinco puntos del Racing, líder del campeonato.