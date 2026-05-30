Iñigo Pérez incorpora a un jugador rayista a la nómina de futuribles del mercado

El inminente nuevo técnico del Villarreal suma a Pathé Ciss a la lista de opciones que maneja la dirección deportiva y se une a Luis Milla, Guido Rodríguez, Antonio Blanco y Jefferson Lerma

Iñigo Pérez habría incorporado a Pathé Ciss a la lista de futuribles para el Villarreal CF.Imago

El Villarreal sigue avanzando en la planificación de su nuevo proyecto y la llegada de Iñigo Pérez al banquillo amarillo -la cual se hará oficial a mediados de la próxima semana-, comienza a tener consecuencias inmediatas en la confección de la plantilla.

Mientras la dirección deportiva rastrea el mercado en busca de refuerzos para una medular que sufrirá importantes cambios este verano, un nuevo nombre se ha sumado a la lista de candidatos: Pathé Ciss.

Pathé Ciss, el 'pan bajo el brazo' de Iñigo Pérez

El centrocampista del Rayo Vallecano es un futbolista que gusta mucho al futuro técnico del 'Submarino'. No en vano, lo ha dirigido durante la última etapa en Vallecas y conoce perfectamente sus prestaciones. Su perfil encaja en varios de los requisitos que busca el Villarreal para reforzar una zona del campo que pierde peso con las salidas de Dani Parejo y Thomas Partey.

La dirección deportiva amarilla mantiene varios frentes abiertos, pero el internacional senegalés aparece ahora como una alternativa muy seria dentro de una lista en la que también figuran Luis Milla, Antonio Blanco, Guido Rodríguez y Jefferson Lerma, sin olvidar a Aleix García como gran referente si es que Pape Gueye resulte traspasado.

Avalado por el nuevo técnico

La principal baza de Pathé Ciss es precisamente Iñigo Pérez. El técnico navarro ha confiado en él durante su etapa en el Rayo Vallecano y considera que se trata de un futbolista con un rendimiento muy fiable para competir al máximo nivel.

A sus 32 años, el africano aporta experiencia, capacidad física y una polivalencia muy valorada por cualquier entrenador. Puede actuar como mediocentro defensivo, como interior e incluso retrasar su posición hasta el eje de la defensa cuando las circunstancias lo requieren.

Esa versatilidad es uno de los aspectos que más seducen al Villarreal, que busca incorporar futbolistas capaces de ofrecer diferentes soluciones dentro de una plantilla que afrontará el exigente reto de competir nuevamente en la Champions League.

Pathé Ciss tiene contrato con el conjunto madrileño hasta junio de 2027, una situación que obliga a negociar con el Rayo Vallecano. Ahí es donde surge el principal obstáculo de la operación ya que en La Cerámica son plenamente conscientes de que el club franjirrojo no suele facilitar este tipo de salidas y acostumbra a endurecer las negociaciones cuando se trata de piezas importantes de su plantilla.

Pese a la irrupción del nombre de Pathé Ciss, el Villarreal no pierde de vista otras opciones que llevan semanas sobre la mesa.

Luis Milla sigue siendo una prioridad

Es probablemente el futbolista que mejor encaja en el perfil de centrocampista organizador que busca la entidad. El jugador del Getafe continúa siendo una de las alternativas mejor valoradas por la dirección deportiva amarilla.

Su experiencia en LaLiga, su capacidad para dirigir el juego y su madurez competitiva convierten al madrileño en uno de los candidatos más atractivos para liderar la nueva medular grogueta.

El problema ha llegado con la irrupción de una suculenta oferta del Al-Nassr que resulta inabordable para el Villarreal en materia económica. Su situación contractual -le queda un año de vinculación con el Getafe-, y la firme postura del club azulón a la hora de ponerle precio obligan a estudiar con detalle otras alternativas.

Antonio Blanco gana fuerza

En la lista de candidatos también aparece Antonio Blanco. El futbolista del Alavés ha sido ofrecido y gusta por sus condiciones, y aunque actualmente ocupa un segundo escalón dentro de las prioridades del club, su incorporación comienza a ganar fuerza. El problema es que el Getafe también ha entrado en escena y le tiene en cartera, precisamente como posible sustituto de Luis Milla.

Con contrato hasta 2027, su cláusula de rescisión está fijada en 15 millones de euros, aunque se da por hecho que la operación podría cerrarse por una cantidad cercana a los 10 millones.

El excanterano del Real Madrid es uno de los líderes del conjunto vitoriano, aunque las elevadas exigencias económicas del Alavés hacen que, por ahora, la operación se vea complicada.

Jefferson Lerma, una oportunidad de mercado

Según informó Cadena SER Valencia, el internacional colombiano se encuentra en el radar de varios clubes españoles después de rechazar una propuesta de renovación del Crystal Palace. Uno de los clubes interesados sería el Villarreal.

A sus 31 años, el cafetero acumula una amplísima trayectoria en la élite europea y podría convertirse en una de las grandes oportunidades del mercado si finalmente queda libre.

En el Villarreal valoran especialmente su potencia física, liderazgo y experiencia internacional. Sin embargo, la operación presenta algunas dificultades añadidas, entre ellas la necesidad de liberar una plaza de extracomunitario. Además, Sevilla, Valencia y varios clubes de Italia, Turquía, Grecia y la MLS siguen atentamente su situación.

Guido Rodríguez, con un salario inasumible

El argentino ha finalizado su etapa en el Valencia y queda libre. El Villarreal lanzó sus redes hace unas semanas, pero sus pretensiones salariales están muy lejos de los parámetros que maneja el Villarreal.

Aunque deportivamente sigue siendo un futbolista muy valorado, la entidad amarilla ha decidido postergar cualquier negociación puesto que es un fichaje que hoy por hoy resulta inviable económicamente.

La medular, prioridad absoluta

La llegada de Iñigo Pérez no cambia la hoja de ruta marcada por Fernando Roig Negueroles y Miguel Ángel Tena, pero sí añade nuevos matices al mercado amarillo. Pathé Ciss es el primer futbolista directamente vinculado al técnico navarro y su nombre ya figura entre los candidatos para reforzar una posición considerada estratégica.

El verano será largo y el Villarreal continúa analizando alternativas. Luis Milla, Jefferson Lerma, Antonio Blanco, Guido Rodríguez y ahora Pathé Ciss forman parte de una lista que seguirá evolucionando en función de las oportunidades de mercado. Lo que parece claro es que el centro del campo será el gran foco de atención del 'Submarino' en su regreso a la máxima competición continental.