El Villarreal ya tiene fecha señalada para anunciar el fichaje de Iñigo Pérez

Fernando Roig ya avanzó que la oficialidad del nuevo entrenador se producirá entre el próximo 3 y 4 de junio; el pamplonés ya se ha despedido oficialmente de Vallecas: "Me voy en paz"

Ya es oficial la marcha de Iñigo Pérez del Rayo Vallecano y en breve se anunciará su llegada a La Cerámica.Imago

La hoja de ruta marcada por el Villarreal sigue cumpliéndose paso a paso. Iñigo Pérez ya se ha despedido oficialmente del Rayo Vallecano y el siguiente movimiento será su aterrizaje en La Cerámica como nuevo entrenador amarillo. "Hoy es un día de despedida porque se marcha Iñigo Pérez, que ha sido entrenador en los últimos dos años y medio", dijo el presidente del club, Raúl Martín Presa, en una rueda de prensa a la que también estuvieron presentes los futbolistas del Rayo.

El técnico navarro cerró este jueves su etapa en Vallecas después de tres temporadas ligado al club madrileño y deja ya el camino completamente despejado para que el Villarreal haga oficial su incorporación en los próximos días.

"Tenía mucha ilusión por conseguir hitos importantes. El año pasado lo conseguimos entrando en Europa y este año yendo a la final. Más allá de la derrota del otro día, se ha cumplido y me encuentro verdaderamente en paz", señaló el técnico en su despedida.

Iñigo Pérez desveló que ha sido "muy difícil" para él tomar esta decisión. "Hay bastante más de humano y de amor que de deporte en mi relación con ellos. Esto es difícil pero necesario. Quería saber si soy capaz de volar libre o de que la nostalgia sea una tristeza. A pesar de ser humildes, hemos conseguido hitos y echaré de menos todo lo que pasa aquí", apuntó.

Fernando Roig lo confirmará entre el 3 y el 4 de junio

De hecho, el propio Fernando Roig ya avanzó públicamente los tiempos que maneja la entidad castellonense. El presidente amarillo confirmó en Movistar que el anuncio del nuevo técnico llegará "el 3 o 4 de junio", es decir, entre el miércoles y jueves próximo, fechas que encajan perfectamente con el calendario previsto por todas las partes.

En Vila-real ya nadie esconde que Iñigo Pérez será el relevo de Marcelino García Toral al frente del banquillo. El plan estaba marcado desde hace semanas. Y ahora, definitivamente, ya ha comenzado la cuenta atrás para ver a Iñigo Pérez en La Cerámica.

El adiós de una leyenda en Vallecas

La despedida de Iñigo Pérez del Rayo Vallecano ha tenido un fuerte componente emocional. El técnico navarro abandona el club madrileño convertido en un referente histórico para la entidad franjirroja y con la consideración, para muchos, de mejor entrenador en la historia moderna del club.

"El club ha progresado. Recuerdo el primer día que le conocí, se va siendo mejor entrenador. Darle las gracias por el trabajo y las horas que ha metido en su parcela, que han supuesto gran parte del éxito. Desearle toda la suerte en el futuro, esta es y continuará siendo su casa. Desearle lo mejor", declaró Martín Presa.

Una trayectoria inmaculada en el Rayo

Su etapa en Vallecas arrancó incluso antes de retirarse como futbolista profesional. Llegó al cuerpo técnico de Andoni Iraola como segundo entrenador y rápidamente se convirtió en una figura clave dentro del proyecto. Cuando Iraola puso rumbo al Bournemouth, el navarro estuvo muy cerca de acompañarle a Inglaterra, pero los problemas burocráticos derivados del permiso de trabajo frenaron aquella operación. Aquello terminó cambiando por completo su carrera.

Meses después, el Rayo apostó por él para tomar el mando del equipo tras la destitución de Francisco Rodríguez en la temporada 2023/2024. El conjunto madrileño atravesaba entonces una situación delicada, pero Iñigo logró estabilizar al equipo y asegurar la permanencia. Lo mejor estaba todavía por llegar.

El técnico que devolvió al Rayo a Europa

La explosión definitiva de Iñigo Pérez llegó la pasada temporada. El técnico convirtió Vallecas en uno de los estadios más incómodos de toda LaLiga y llevó al Rayo a firmar una campaña histórica.

Ni Real Madrid ni Atlético consiguieron ganar allí y el equipo terminó octavo con 52 puntos, logrando la clasificación europea 24 años después. Un éxito gigantesco para un club con recursos muy inferiores a los gigantes del campeonato.

El sobresaliente se ha producido esta campaña, con la consolidación de su proyecto en Vallecas. El pamplonés ha conseguido llevar al club a una final de la UEFA Conference League y, pese a la derrota ante el Crystal Palace, el entrenador de 38 años deja un legado imborrable en la entidad.

Por eso, en Vallecas su marcha se vive con una mezcla de orgullo y resignación. Incluso Martín Presa ya había deslizado públicamente que el técnico no seguiría. "Es un gran entrenador y una gran persona, pero me hubiese gustado que siguiese toda la vida", reconoció el presidente rayista hace apenas unos días. Ahora, el siguiente paso de su carrera será el Villarreal.

La nueva era amarilla ya está preparada

En La Cerámica consideran que Iñigo Pérez representa exactamente el perfil que necesita el nuevo proyecto. Un entrenador joven, moderno, con personalidad táctica y capacidad para seguir haciendo crecer a un equipo que volverá a competir en Champions League.

El Villarreal quiere iniciar un nuevo ciclo manteniendo gran parte del bloque actual, aunque el club ya trabaja en varios ajustes importantes de plantilla. La salida de Dani Parejo y la muy probable de Thomas Partey obligarán a reconstruir parte del centro del campo, mientras que la marcha de Alfonso Pedraza ya ha sido cubierta con el regreso de Carlos Romero.

La idea del club pasa por realizar algunos cambios estructurales después del importante esfuerzo realizado el pasado verano e introducir matices que permitan al equipo seguir evolucionando competitivamente. Y ahí aparece la figura de Iñigo Pérez como gran piedra angular del proyecto.

El anuncio, cuestión de días

Con la despedida oficial del Rayo ya cerrada, el Villarreal solo espera el momento adecuado para activar el anuncio definitivo. Todo apunta a que será durante la próxima semana, exactamente en los plazos avanzados por Fernando Roig.

El 'Submarino' arranca así una nueva etapa cargada de ilusión, ambición y también cierta expectación por ver cómo encaja uno de los entrenadores jóvenes más prometedores del fútbol español en un escenario de máxima exigencia como La Cerámica.