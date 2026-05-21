Dani Parejo anuncia su adiós tras hacer historia en el Villarreal

El centrocampista madrileño ha confirmado su marcha de La Cerámica y todo apunta a su retirada del fútbol profesional tras más de 15 años en la élite; el exjugador del Valencia CF deja una huella imborrable en LaLiga

El Villarreal CF y Dani Parejo separarán sus caminos al término de la presente temporada. El centrocampista madrileño pondrá fin este fin de semana a una de las etapas más importantes de su carrera y dirá adiós al Estadio de La Cerámica en el encuentro frente al Atlético de Madrid, en un homenaje que servirá también para celebrar junto a la afición la clasificación amarilla para la próxima Champions League.

A sus 37 años, el futbolista de Coslada deja atrás seis campañas en las que se ha convertido en una de las grandes leyendas recientes del 'Submarino' amarillo. Su llegada en el verano de 2020, procedente del Valencia CF, marcó el inicio de un ciclo histórico para la entidad castellonense.

Parejo, pieza clave en la historia reciente del Villarreal

Parejo aterrizó en Vila-real en una operación que generó mucha polémica en el fútbol español. Lo hizo con la vitola de líder y no tardó en demostrarlo sobre el césped. Desde su primera temporada asumió el mando del centro del campo amarillo y se convirtió en el auténtico director de orquesta del equipo.

Bajo su liderazgo, el Villarreal conquistó en 2021 la primera Europa League de su historia tras derrotar al Manchester United en la final de Gdansk. Un título inolvidable para el club y para una generación de futbolistas en la que Parejo fue uno de los nombres propios.

La temporada siguiente volvió a ser fundamental en otra de las gestas más recordadas por la afición grogueta como fue la clasificación para las semifinales de la Champions League en 2022. Su experiencia, visión de juego y capacidad para manejar el ritmo de los partidos le convirtieron en un futbolista imprescindible para todos los entrenadores que pasaron por el banquillo amarillo.

Los números de Dani Parejo en el Villarreal

El mediocentro madrileño cierra su etapa en el Villarreal con un total de 269 partidos oficiales y 16 goles anotados, cifras que le permiten entrar directamente en la historia del club como el noveno jugador con más encuentros disputados con la camiseta amarilla. Además, entre los futbolistas que todavía seguían en activo esta temporada, únicamente Gerard Moreno supera sus registros dentro de la entidad castellonense.

Su regularidad durante estos años ha sido una de sus grandes señas de identidad. Temporada tras temporada ha mantenido un rendimiento altísimo, siendo siempre una referencia en la sala de máquinas del Villarreal y uno de los futbolistas más fiables de LaLiga.

Un histórico de LaLiga

La trayectoria de Dani Parejo va mucho más allá de su paso por el Villarreal. El centrocampista puede presumir de formar parte de la élite histórica del fútbol español en cuanto a partidos disputados.Desde que debutó en Primera División con el Real Madrid en la temporada 2008/2009, Parejo ha construido una carrera marcada por la continuidad y el talento.

Aquel estreno llegó en El Molinón frente al Sporting de Gijón, en un encuentro en el que sustituyó a Sergio Ramos bajo las órdenes de Juande Ramos.

Desde entonces ha acumulado 557 partidos en LaLiga, una cifra que le sitúa como el quinto jugador con más encuentros en toda la historia de la competición, únicamente por detrás de nombres como Zubizarreta, Joaquín, Raúl García y Griezmann.Además, el madrileño encadena 13 temporadas consecutivas disputando más de 30 partidos ligueros, un dato que refleja la importancia que ha tenido en todos los equipos en los que ha militado.

El futuro de Dani Parejo

Confirmada su marcha del Villarreal, todo apunta a que Dani Parejo tiene en mente la retirada, sobre todo porque está dando sus primeros pasos preparándose para convertirse en entrenador. El propio futbolista ha desvelado que se encuentra en pleno proceso formativo. Actualmente está realizando tanto la parte teórica como las prácticas obligatorias, que lleva a cabo en el Inter San José Valencia.

Quienes mejor le conocen aseguran que su futuro a largo plazo estará ligado a los banquillos. De hecho, Marcelino García Toral ya deslizó hace semanas que ve al madrileño como "un entrenador de los buenos".

Sin embargo, y a pesar de sus 37 años, considera que aún sigue teniendo nivel para competir en el fútbol de élite, por lo que no descarta una última aventura más exótica si se presenta una oportunidad atractiva.

Mientras tanto, el Villarreal prepara una gran fiesta para despedir este domingo a uno de los futbolistas más importantes de su historia reciente, un jugador que llegó para liderar un proyecto ambicioso y que terminará marchándose convertido en una auténtica leyenda grogueta.