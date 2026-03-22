Dani Parejo agranda su leyenda en el Villarreal e iguala un dato histórico de Raúl González en LaLiga

El jugador del Villarreal, tras los minutos consechados frente a la Real Sociedad, alcanzó los 550 partidos en el campeonato doméstico, conviertiéndose en el quinto futbolista de la historia con más encuentros disputados

Dani Parejo sigue aumentando su leyenda en el fútbol profesional. A sus 36 años, el centrocampista sigue teniendo minutos en un Villarreal que se encuentra en plena disputa de acabar la temporada en puestos de UEFA Champions League. De esta manera, el jugador de Coslada, con su participación en el encuentro del pasado viernes frente a la Real Sociedad, alcanzó los 550 partidos en LaLiga EA Sports, convirtiéndose en el quinto futbolista con más choques disputados de la historia de la competición, igualando a Raúl González.

Dani Parejo sigue haciendo historia en LaLiga

Dani Parejo está teniendo menos minutos en los últimos encuentros del Villarreal con respecto a los del mes de enero. El jugador de 33 años viene de ser suplente en la victoria contra la Real Sociedad en La Cerámica, disputando tan solo dos minutos. Además, Marcelino le dejó en el banquillo de Mendizorroza en el empate frente al Alavés, en la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Sin embargo, su poco protagonismo no le ha impedido seguir haciendo historia en el campeonato doméstico, dónde ha vuelto a batir un nuevo récord. El centrocampista de Cosalda ha alcanzado 550 partidos en el torneo español, convirtiéndose de esta manera en el quinto futbolista con más choques de la historia de la competición, igualando a Raúl González. Tras ello, el ex del Valencia tiene por delante a Griezmann, con 554, Raúl García, con 609, Joaquín, con 662 y Andoni Zubizarreta, con 662.

Por otro lado, Dani Parejo tiene pendiente cerrar su futuro en el Villarreal, ya que acaba contrato con la entidad castellonense a final de temporada, por lo que en las próximas semanas podría haber noticias en torno a la decisión del centrocampista y de la dirección deportiva. De momento, el jugador de 36 años cumple su sexta campaña en el submarino amarillo, tras pasar por el Real Madrid, Getafe y Valencia. Tras ello, el futbolista podría comenzar una nueva etapa en otro destino diferente a LaLiga EA Sports o la opción de colgar las botas, sabiendo que en el próximo mes de abril cumplirá 37 años. En cualquier caso, Marcelino le sigue dando protagonismo, ya que ha jugado un total de 33 encuentros en lo que llevamos de 2025/2026 entre todas las competiciones. Todo ello, a falta de nueve jornadas para que el campeonato doméstico en España de por finalizado.

Marcelino, a la espera de una decisión entre todas las partes por el futuro de Dani Parejo

Marcelino compartió sus sensaciones, el pasado mes de enero, sobre el futuro de Dani Parejo, ya que ambos acaban contrato en junio: "Hay que ir día a día, como en todo. No sabemos lo que puede suceder. Lo que es evidente es que estamos contentos con su rendimiento. Sabemos de su capacidad. Ha sido y es un jugador extraordinario. Sabemos que ahora mismo es un futbolista que desde el punto de vista físico ya no puede soportar de forma continuada los ritmos que se exigen en equipos de que quieren luchar por cosas importantes. Pero creo que un futbolista de su talento, de su capacidad y de su experiencia puede ser muy importante dentro de un grupo, dentro de un equipo. Cuando llegue el momento se valorará lo que quiere el propio futbolista, lo que quiere el club y lo que también quiere el cuerpo técnico que esté en su momento".

Dani Parejo afronta la recta final de LaLiga, dónde podría despedirse de La Cerámica en la última jornada del campeonato doméstico, frente al Atlético de Madrid. Los de Marcelino, precisamente, se encuentran en la pelea con los de Simeone por acabar en puestos de UEFA Champions League y disputar la Copa de Europa la próxima temporada, con grandes opciones de que ambos conjuntos vuelvan a estar en la fase de grupos.