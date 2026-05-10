Mallorca - Villarreal: alineaciones probables, horario y donde ver en TV el partido de la LIGA EA Sports

La lucha por la permanencia y por la tercera plaza se dan cita en Son Moix en un duelo que promete ser apasionantes y con mucho en juego

Mallorca y Villarreal se ven las caras en el duelo que abre la jornada del domingo. Son Moix acoge un duelo de vital trascendencia en este final de LaLiga pues ambos conjuntos tienen mucho en juego a falta de cuatro jornadas para finalizar la temporada.

Para empezar, el Mallorca pese a haber sumado diez de los últimos 15 puntos sigue sin poder distanciarse de la zona de descenso y todo apunto, como con el resto de sus rivales, que la lucha se alargará hasta la última jornada de LaLiga. El conjunto bermellón llega con la moral recuperada tras conseguir el triunfo en Montilivi después de una dura derrota ante el Alavés.

Fecha y hora: ¿Cuándo se juega el Mallorca - Villarreal?

El partido correspondiente a la jornada 35 entre el Mallorca y el Villarreal se disputará este domingo 10 de mayo a partir de las 14:00 horas en el Estadio de Son Moix.

TV e Internet: ¿Dónde seguir el Mallorca- Villarreal?

El duelo entre bermellones y amarillos podrá verse en televisión a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamene en su canal Movistar LaLiga. Si no pueden verlo por televisión, recuerden que en www.estadiodeportivo.com le contaremos, minuto a minuto, todo lo que acontezca desde un par de horas antes del pitido inicial, todo lo que pase en Son Moix, así como la posterior reacción de los protagonistas.

El Mallorca afronta el choque con seis bajas

Demichelis tiene hasta seis bajas, cinco de ellas por lesión, como son las de Bergstrom, Mateo Joseph, Kumbulla, Salas y Raíllo, además de la de Maffeo por sanción, ya que vio la quinta amarilla en Montilivi. Una baja importante la del lateral derecho, que lo había jugado todo con el técnico argentino y que ahora deberá decidir entre Antonio Sánchez y Mateu Morey para ese puesto.

Es la gran duda en el once titular de Demichelis junto con el acompañante de Muriqi, para el que opositan Luvumbo y Virgili. El angoleño fue titular en Montilivi, por lo que podría repetir de inicio. Así, el once más previsible en el Mallorca sería el formado por Leo Román en portería, con Antonio Sánchez y Mojica en los laterales, siendo la dupla formada por Valjent y Mascarell la que ocupe el eje de la defensa.

Por delante Darder, Morlanes y Samú Costa para dar equilibrio al centro del campo con Pablo Torre en la zona de creación, teniendo como compañeros en la delantera a Muriqi y Luvumbo. Tiene Demichelis hasta tres jugadores titulares apercibidos de sanción, así que de ver una amarilla no podría jugar ante el Getafe, se trata de Leo Román, Mascarell y Samú Costa.

El Villarreal tirará de rotaciones

Enfrente, el Mallorca tendrá a un Villarreal que ya ha asegurado el objetivo de repetir participación en la Champions League y que ha anunciado el adiós de Marcelino García Toral a final de temporada, por lo que muchos podrían pensar que llega a Son Moix relajado, pero nada más lejos de la realidad.Marcelino quiere marcharse por todo lo alto y eso implica acabar en tercera posición, por lo que no debe fallar ya que el Atlético de Madrid le sigue la estela, además, quién sabe si algún fallo del Real Madrid le puede dar incluso opciones de luchar por la segunda plaza.

Para este duelo Marcelino no podrá cotar con los lesionados Cabanes y Foyth y aunque ha advertido que hará rotaciones, que la próxima jornada es intersemanal, apunta a poner un once bastante reconocible con Arnau Tenas en portería y una defensa de cuatro formada por Freeman, Rafa Marín, Veiga y Cardona, saliendo Pedraza del once con respecto al partido ante el Levante.En el doble pivote, volvería Pape Gueye en lugar de Parejo, que compartiría la medular con Comesaña.

Arriba las variantes son muchas pero todas de calidad. Hasta ocho jugadores podría ser perfectamente titulares pero solo hay cuatro puestos. Pépé y Moleiro fueron titular en La Cerámica y podría repetir perfectamente, aunque como ya avisó Marcelino de alguna rotación, podrían entrar tanto Buchanan, que marcó un golazo al Levante, y Alfon. En la delantera Gerard Moreno podría dejar su sitio a Oluwaseyi para ser el acompañante de Mikautadze, esperando Ayoze su oportunidad desde el banquillo.

- Posibles onces del Mallorca - Villarreal

Mallorca: Leo Román, Antonio Sánchez, Valjent, Mascarell, Mojica, Samú Costa, Darder, Morlanes, Pablo Torre, Luvumbo y Muriqi.

Villarreal: Tenas, Freeman, Rafa Marín, Veiga, Cardona, Gueye, Comesaña, Pépé, Alfon, Oluwaseyi y Mikautadze.