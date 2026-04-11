Dani Parejo, a un paso de colgar las botas

A punto de cumplir 37 años, el futbolista de Coslada está en pleno proceso formativo para iniciar su carrera como entrenador y todo hace indicar que anunciará en breve el final de su etapa como futbolista

Dani Parejo encara la recta final de su carrera como futbolista. El mediocampista de Coslada está a un paso de anunciar el final de una etapa profesional, pero también el inicio de una nueva trayectoria vinculada a los banquillos. El centrocampista del Villarreal, que cumplirá 37 años el próximo jueves 16 de abril, ya está dando pasos firmes para seguir ligado a los banquillos cuando comunique su decisión de colgar las botas. El madrileño ha comenzado a formarse como entrenador, compaginando su día a día como jugador con los estudios necesarios para obtener la titulación.

El propio Parejo desveló recientemente que se encuentra en pleno proceso formativo. Actualmente está realizando tanto la parte teórica como las prácticas obligatorias, que lleva a cabo en el Inter San José Valencia. Recientemente ha presenciado un torneo regional (Torneo Primer Toque) celebrado en Castellón y Burriana, una visita que no solo respondió a motivos profesionales, sino también personales, ya que acudió a ver a sus hijos, que juegan en el San José. Allí, el futbolista dejó claro que su futuro pasa por seguir ligado al fútbol desde otra perspectiva.

Casi 200 partidos de amarillo

Aunque su presente sigue estando muy ligado al Villarreal -está a punto de alcanzar simbólica cifra de 200 partidos con la camiseta amarilla-, su contrato expira el 30 de junio de 2026 y no hay ningún movimiento para procurar una extensión del mismo. Con la temporada a punto de culminar -solo resta certificar matemáticamente el trámite de la clasificación para la próxima edición Champions-, todo apunta a que será entonces cuando anunciará su determinación de dejar el fútbol.

Desde su llegada al club tras una salida de lo más controvertida del Valencia, Parejo se ha convertido en una pieza clave en el centro del campo groguet, aportando experiencia, visión de juego y liderazgo.

Antes de aterrizar en el Villarreal, vivió su etapa más importante como profesional en el Valencia, club en el que militó durante casi una década. Allí disputó 383 encuentros oficiales y anotó 63 goles, cifras que reflejan su peso dentro del equipo. Además, fue uno de los grandes protagonistas de la conquista de la Copa del Rey en la temporada del Centenario, en una final inolvidable frente al Barcelona de Leo Messi.

Marcelino lo ve como entrenador y de los buenos

Desde la veteranía, Parejo sigue teniendo un papel relevante en el Villarreal, algo que ha querido destacar su todavía entrenador, Marcelino García Toral, quien le ha elogiado subrayando tanto su talento como su influencia dentro del equipo, síntoma inequívoco ya que comienzan a pronunciarse discursos que ya suenan a despedida.

"Lo veo como entrenador y bueno. Luego, como entrenador, hay que abarcar muchas facetas y cada temporada que pasa debes abarcar más, más se te complica la tarea y estás más desprotegido y le veo con mucha capacidad. Ve el fútbol como nadie desde dentro así que desde fuera lo vera aún mejor y tiene personalidad y criterio. Creo que le gusta y creo que va a ser un buen entrenador", declaró el técnico.

Marcelino reconoció que el rendimiento de Parejo puede fluctuar en determinados momentos de la temporada, algo lógico dada la exigencia física de la competición, pero insistió en que sigue siendo un futbolista fundamental. Según el entrenador, el mediocentro tiene la capacidad de ser decisivo tanto partiendo como titular como entrando desde el banquillo, gracias a su inteligencia táctica y su calidad técnica. Aunque más allá de su indudable aportación sobre el césped, Marcelino también se detuvo a analizar el futuro de Parejo como entrenador y sus palabras resultaron especialmente reveladoras. El técnico asturiano no dudó en asegurar que ve a su jugador con madera de entrenador y con potencial para tener éxito en esa nueva faceta. Destacó su visión del juego, su personalidad y su criterio, cualidades que considera esenciales para dirigir a un equipo.