Marcelino, sobre su futuro: "Cuando acabe la temporada se verá si el cuerpo técnico continúa o no continúa"

El entrenador del Villarreal, que mañana visita al Girona en Montilivi, quiso mantener la duda con respecto a su continuidad en el submarino amarillo, aparcando la decisión para el final de esta campaña

El Villarreal visita este lunes al Girona en Montilivi, en el encuentro que cerrará la jornada 30 de LaLiga EA Sports. Los de Marcelino buscarán tres puntos que les permitan continuar en puestos de UEFA Champions League, sobre todo tras la derrota del Atlético de Madrid.

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En este sentido, el entrenador del submarino amarillo ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el choque ante los de Míchel. Además, el técnico asturiano volvió a ser preguntado por su futuro, pero mantuvo la duda hasta el final de temporada.

Marcelino y la lucha por los puestos de Champions League

De esta manera, Marcelino comenzó hablando del regreso a LaLiga tras el parón de selecciones: "No valoramos los parones como algo positivo o negativo, están asignados, sabemos que hay jornadas que no hay competición. Entonces no nos modifica nada, siempre estás pendiente de que no haya bajas y han venido todos sin problema. Los descansos vienen bien para limpiar la mente. Ahora nos toca centrarnos otra vez".

Por otro lado, Marcelino valoró la pelea por los puestos de Champions League: "Tenemos que ir paso a paso. Jugar contra el Girona en su campo siempre resulta muy complicado. En su estadio cosecha resultados muy buenos con un juego combinativo".

Marcelino apuntó que "tenemos que buscar nuestra mejor versión ya que si ganamos sería un gran paso en esa tercera posición y a la hora de confirmar la clasificación para la Champions. Hace bastantes años que hay tres equipos muy consolidados en esas tres primeras posiciones".

Marcelino, sobre los tres partidos seguidos a domicilio que tiene el Villarreal

Marcelino también destacó el estilo del rival de mañana: "El Getafe y el Girona son equipos diferentes, escenarios diferentes, situaciones del juego diferentes. No sé si mejor o peor. Considerábamos difíciles las salidas a Vitoria y Getafe, y esta también es difícil. Ahora mismo, el Girona es mucho más solvente. Empezaron con muchas dificultades y ahora están en una zona más holgada".

Sobre el hecho de jugar tres partidos consecutivos a domicilio afirmó que "no es lo normal, pero así ha venido por el cambio de la final de Copa. A otros equipos también les pasa esto, pero en definitiva vamos a jugar 19 partidos en casa y 19 fuera. Tienes que aceptar el orden y tampoco pensamos en más allá".

Marcelino sigue manteniendo la duda con su futuro

Marcelino comentó la importancia del triunfo a domicilio: "Llevamos seis victorias fuera de casa, pero en la segunda vuelta no hemos ganado. Siempre podemos ver ese partido contra el Levante desde un doble rasero. Pertenece a la primera vuelta, pero se jugó por un aplazamiento en la segunda. Tampoco está muy lejos ese partido. En otros nos faltó ese puntito".

"En Getafe deberíamos haber hecho más y el Alavés nos metió un gol sin tirar a puerta y tuvimos ocasiones para haber ganado, pero también pudimos hacer más. Ahora estamos ante una buena oportunidad de volver a ganar fuera de casa. Debemos centrar nuestra actitud y aptitud en este partido y luego ser definitivos en las áreas".

Por último, Marcelino volvió a hablar de su futuro, ya que acaba contrato con el Villarreal a final de temporada: "No hay ningún movimiento. Es decir, cuando en su momento se estableció una negociación se quedó en que se paralizara, ambas partes consideramos que para el equipo iba a ser mejor"

Marcelino concluyó explicando que "no hay nada que vaya a cambiar una victoria o una derrota porque el objetivo no está logrado, a partir de aquí, veremos. Cuando acabe la temporada se verá si el cuerpo técnico continúa o no continúa".