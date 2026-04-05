Valencia - Celta de Vigo, en directo: resultado, resumen y goles del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports

El tercer mejor visitante de LaLiga arriba a Mestalla con el objetivo de acechar la quinta plaza, que a priori otorgará un billete para la Champions. Enfrente, los de Corberán no quieren dejar escapar la oportunidad de meterse de lleno en la pelea por Europa

¡Muy buenas tardes! El Valencia recibe a partir de las 16:15 horas al Celta de Vigo en un choque con el que buscará meterse de lleno en la pelea por Europa y olvidarse por completo de la pelea por la permanencia, pudiendo dejar ya el descenso a nueve puntos. Enfrente, el conjunto celeste se presenta como uno de los mejores visitantes del campeonato pero después de tres jornadas sin vencer, lo que no es obstáculo para que pueda colocarse en caso de vencer a un solo punto de la quinta plaza, que servirá en principio como pasaporte a la Champions . ¡Arrancamos!

Alineaciones Valencia - Celta de Vigo: alineación probable de Valencia y Celta de Vigo en la jornada 30 de LaLiga

A la espera de conocer las alineaciones oficiales de Carlos Corberán y Claudio Giráldez, os dejamos toda la información previa al choque y los probables equipos iniciales de Valencia y Celta de Vigo.

Carlos Corberán recupera a Thierry Correia , que no estuvo ante el Sevilla FC antes del parón por problemas musculares, y a Ugrinic , cuyas molestias en el tendón rotuliano le impidieron viajar con Suiza. Además, José Luis Gayà jugará con una máscara protectora para proteger su pómulo después del golpe recibido en el Sánchez-Pizjuán. Las únicas, bajas, por tanto, son las de los lesionados de larga duración: Copete, Agirrezabala, Foulquier y Diakhaby.

No faltarán aficionados celestes en las gradas de Mestalla, como tampoco ha faltado su aliente a la salida del hotel de concentración del equipo en la capital del Turia.

Claudio Giráldez recupera para la ocasión al centrocampista Ilaix Moriba , uno de sus pilares en la medular. Por contra, el técnico gallego no puede contar con los lesionados Iago Aspas, Starfelt y Matías Vecino , si bien espera que puedan estar el jueves ante el Fribugo en la ida de los cuartos de la Europa League, donde la única baja confirmada es la de Miguel Román .

¡TAMBIÉN TENEMOS EL ONCE DEL CELTA DE VIGO! Los elegidos por Claudio Giráldez son Radu; Javi Rodríguez, Aidoo, Marcos Alonso; Carreira, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Mingueza; Pablo Durán, Ferran Jutglá y Hugo Álvarez.

Corberán sigue confiando en Unai Núñez como lateral derecho pese a que ya está recuperado Thierry Correia, mientras que Lucas Beltrán actuará una vez como suplente en beneficio de André Almeida. En el Celta de Vigo, por su parte, sorprenda la suplencia de Borja Iglesias, entrando en su lugar Pablo Durán.

El Celta de Vigo jugará esta tarde en Mestalla con su tercera equipación, de color rosa.

El central vasco se ha reencontrado en los prolegómenos del choque con sus ex compañeros de un Celta de Vigo al que sigue perteneciendo. Tras jugar la primera parte de la temporada como cedido en el Hellas Verona, en enero cerró otro préstamo con un Valencia que podrá contar esta tarde con él al no incluirse la llamada 'cláusula del miedo'.

El conjunto gallego llega a Mestalla con números de Champions a domicilio. Solo el Barcelona y el Real Madrid mejoran los 24 puntos que ha logrado el conjunto celeste lejos de Balaídos. En 14 salidas, perdió únicamente frente a Elche y Real Sociedad.

La afición del Valencia ha brindado un gran recibimiento a su equipo. Hay ganas en la capital del Turia de volver a ver en acción a los de Corberán tras el buen partido realizado antes del parón frente al Sevilla FC a domicilio.

El navarro Iosu Galech Apezteguía será el encargado de repartir justicia en Mestalla. Por su parte, en el VAR estará el andaluz Jorge Figueroa Vázquez.

¡Ya calientan los jugadores sobre el césped de Mestalla! Quedan poco más de cinco minutos para que arranque el encuentro.

El Valencia tiene ante sí la posibilidad de igualar a puntos con Athletic y Espanyol y meterse de lleno en la pelea por Europa. En caso de victoria se colocaría a solo tres puntos de un Celta de Vigo que a su vez puede aprovechar el pinchazo del Real Betis para situarse a un solo punto de la quinta plaza.

¡ARRANCAAAAA EL PARTIDO EN MESTALLA! Valencia y Celta de Vigo ya pelean por tres valiosos puntos en la lucha por Europa.

¡Arribaaaa! El primer aviso llega con un disparo desviado de Ferran Jutglà desde fuera del área después de un buen recorte que le permitió ver portería.

De momento, el Celta de Vigo tiene más el balón y toca con paciencia, moviendo de lado a lado para tratar de encontrar espacios. Ha pido de nuevo en el área por medio de Jutglà, pero estuvo atento Cömert para abortar la ocasión. El Valencia, por su parte, espera la oportunidad de salir en velocidad con pocos toques, como acostumbra, pero aún no ha podido hacerlo.

¡Primera contragolpe del Valencia! La acción acaba con un centro raso de Javi Guerra desde la derecha y el despeje a córner de la zaga visitante para evitar el remate de Ramazani.

¡Otra llegada del Valencia! Centró ahora Gayà desde la izquierda y despeja Marcos Alonso para impedir que el balón llegue a Hugo Duro.

En la grada de Mestalla se encuentra Unai Emery, entrenador del Aston Villa, junto a Pablo Logoria, que suene como nuevo director deportivo de River Plate, ambos con pasado valencianista.

¡Despeja Raduuuu! André Almeida se la jugó con un disparo de falta directo desde el lateral del área, cuando todo el mundo esperaba el centro, y el meta rumano metió una buena mano.

¡GOOOOOOOL DEL VALENCIA! Marca Guido Rodríguez al cazar un balón suelto en el área que era todo un caramelo, después del rechace de un defensa tras el disparo previo de Ramazani. Estaba el conjunto che dando un paso al frente y lo refrenda con este tanto.

¡No acierta Moriba! El centrocampista no pudo dirigir bien su remate en el área tras el centro de Hugo Álvarez y el balón es repelido por la zaga de un Valencia cómodo mientras el Celta de Vigo es el que vuelve a controlar la posesión.

¡Pues ya tenemos polémica en Mestalla! Unai Núñez ha protagonizado una jugada casi idéntica a la de este pasado sábado entre Atlético y Barcelona. Despejó y luego cazó con un plantillazo en el tobillo a Hugo Álvarez, pero el colegiado dice que no hay nada y desde el VAR tampoco le avisan de lo contrario. Ni siquiera hay amarilla.

¡Pide tarjeta el Valencia! Protestan el equipo y la afición che después de una falta por detrás de Moriba sobre Ramazani.

¡Qué buen centro de Unai Núñez! La puso templada desde la derecha y Cömert le gana en el salto a Marcos Alonso, pero su cabezazo no encuentra portería.

El Celta de Vigo llega con relativa facilidad a tres cuartos de campo, pero ahí mueren sus intentos. No tiene la claridad necesaria para encontrar el último pase y el Valencia está muy concentrado en las marcas para no pasar apuros.

¡Le pega desde muy lejos Cömert! Está con confianza el central suizo, aunque su disparo se fue muy desviado.

¡Atrapa Dimitrievski! La perdió Una Núñez en el lateral y el Celta saca un pase a la frontal del área que Ferran Jutglà recoge para sacarse un flojo disparo raso, sin problemas para el meta macedonio.

La primera amarilla del partido la ve Javi Rodríguez por una clara falta por detrás sobre Ramazani. Estaba apercibido y no podrá jugar la próxima jornada. Sin respiro, ve otra amarilla Marco Alonso, que llegó tarde ante Hugo Duro.

Se quejaba Hugo Duro de un golpe en el rostro de Marcos Alonso pero las imágenes demuestran que no hay nada. Intentó sacarle la segunda amarilla.

¡FINAAAAAL DEL PRIMER TIEMPO! Nos vamos al descanso con ventaja para el Valencia ante un Celta de Vigo atascado y sin ideas con el balón. A buen seguro, Claudio Giráldez hará cambios en el descanso para tratar de cambiar la dinámica de un choque controlado por los de Corberán.

En los prolegómenos del encuentro, José Luis Gayà ha recibido un homenaje por sus 400 partidos oficiales con el Valencia.

¡Providencial Guido Rodríguez! Se tiró al césped para robarle el balón a Swedberg cuando el sueco ya armaba el disparo desde la frontal. La jugada acaba con el chut escorado de Ferran Jutglà, que se fue alto.

¡GOOOOOOL DEL CELTA DE VIGO! Fer López le pone un gran balón a Ferran Jutglà y su pase atrás lo recoge Swedberg para toparse primero con Dimitrievski, pero Moriba aprovecha el rechace y con todo el tiempo del mundo controla y remata a gol a placer.

¡GOOOOOOL DEL CELTA DE VIGO! Remonta el partido el conjunto celeste y aparecen los pitos en Mestalla. Golazo de Fer López, que recibe un pase de Swedberg, controla y se orienta para pegarle con la izquierda a la escuadra.

Ahora es Corberán el que busca una reacción con hasta cuatro cambios. Entran Thierry Correia, Lucas Beltrán, Ugrinic y Umar Sadiq y por Unai Núñez André Almeida, Javi Guerra y Hugo Duro.

Así fue la acción providencia de Guido Rodríguez en el arranque de la segunda mitad, antes de la remontada del Celta de Vigo.

Tarjeta amarilla para Hugo Sotelo, la tercera del partido y las tres para el Celta, que realiza un nuevo cambio: entra Borja Iglesias por Ferran Jutglà.

¡Fueraaaaa! Buscaba la escuadra el lanzamiento de falta directa de Luis Rioja y se marchó por muy poco.

¡Aprieta el Valencia! Ahora sí, ha dado un paso al frente el conjunto che. Umar Sadiq ha metido un pase atrás que acaba con el despeje de la zaga del Celta de Vigo. Antes remató de cabeza Ramazani y atrapó sin problemas Radu.

¡GOOOOOOOOL DEL CELTA DE VIGO! Pues llega lo que puede ser la sentencia. Golazo de Swedberg en el mano a mano ante Dimitrievski, al que se le coló el balón entre las piernas.

¡Fueraaaaaa! El disparo de Umar Sadiq buscaba la escuadra, aunque sus compañeros le reclaman que Danjuma estaba solo y en una mejor posición.

¡Mal remate de Ugrinici! Lucas Beltrán no llega al centro de Umar Sadiq y el suizo le da con la espalda en una posición inmejorable.

¡Otra vez Umar Sadiq! Su disparo cruzado se marcha a la derecha de la meta de Radu. Nos iremos hasta el minuto 96.

¡GOOOOOOOL DEL VALENCIA! Otra vez Guido Rodríguez recibe en el área un pase atrás de Umar Sadiq y se saca un zapatazo raso a la red.

¡FINAAAAAL DEL PARTIDO! No hay tiempo para más y se lleva la victoria el Celta de Vigo por 2-3 en un partido con dos caras, pues el Valencia supo imponer su estilo en la primera mitad, pero los cambios de Giráldez tras el descanso fueron determinantes.

Os dejamos la crónica de un encuentro que permite al Celta de Vigo acechar la Champions y frena las aspiraciones europeas del Valencia.

Pueden seguir informados en ESTADIO Deportivo con la opinión de los principales protagonistas y el resto de la jornada de LaLiga. ¡Hasta la próxima!

El Valencia recibe en Mestalla al Celta de Vigo con la oportunidad de olvidar por completo de la lucha por la permanencia y acercarse a los puestos europeos que ocupa el equipo del recién renovado Claudio Giráldez, que necesita cortar la racha de tres jornadas sin ganar para colocarse a un solo punto del Real Betis en la pelea por una quinta plaza que otorgará a priori el premio de la Champions.

Así llega el Valencia

Después de una pobre primera vuelta, el conjunto che ha revivido en la segunda parte de la temporada con seis victorias que le han situado más cerca de Europa que del descenso. Así, actualmente es décimo segundo con 35 puntos, seis menos que el conjunto gallego.

El equipo de Carlos Corberán llega con la moral recargada tras la última victoria ante el Sevilla FC en uno de los mejores partidos de la temporada tras el descalabro de Oviedo, buscando mirar hacia arriba y alejarse de un descenso que tiene a seis puntos.

Para ello, el técnico valencianista recupera a Thierry Correia, que no estuvo en el Sánchez-Pizjuán antes del parón por problemas musculares, y a Ugrinic, cuyas molestias en el tendón rotuliano le le impidieron viajar con Suiza. Además, José Luis Gayà jugará con una máscara protectora para proteger su pómulo después del golpe recibido en Nervión y Unai Núñez, cedido por el club vigués, podrá jugar porque no lo impide ninguna cláusula

No se esperan grandes cambios en el once con respecto al último partido más allá de la vuelta de Thierry o algún cambio en la delantera. Así, una de las novedades en el once inicial podría ser el regreso del atacante argentino Lucas Beltrán, tras haber aprovechado el parón liguero para mejorar su condición física tras la lesión sufrida hace unas semanas.

Así llega el Celta de Vigo

Por su parte, el Celta de Vigo llega con números de Champions como visitante. Solo el Barcelona y el Real Madrid mejoran los 24 puntos que ha logrado el conjunto celeste lejos de Balaídos. En 14 salidas, perdió únicamente frente a Elche y Real Sociedad.

Claudio Giráldez recupera para la ocasión al centrocampista Ilaix Moriba, uno de sus pilares en la medular. El guineano regresará a Mestalla, donde jugó en el curso 22/23 cedido por el RB Leipzig alemán. Por contra, el técnico gallego no puede contar con los lesionados Iago Aspas, Starfelt y Matías Vecino, pudiendo apostar por el once que viene jugando habitualmente pese a que el jueves disputará la ida de los cuartos de final de la Europa League en Friburgo.