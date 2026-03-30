Ilaix Moriba ilusiona al Celta de Vigo de Claudio Giráldez

El internacional guineano estuvo este lunes en el entrenamiento de los gallegos y empieza su reincorporación al grupo de cara a los próximos encuentros de Liga y de Europa League

El Celta de Vigo de Claudio Giráldez sigue entrenándose aunque no cuente con sus internacionales. Así, este lunes los pupilos de Claudio Giráldez empezaron a preparar el encuentro del próximo fin de semana que les llevará a visitar Mestalla para medirse al Valencia. El Celta de Vigo no podrá despistarse ya que un día antes de que ellos jueguen, la Real Sociedad de Matarazzo recibirá en Anoeta al Levante y en caso de triunfo local igualarían a puntos a los gallegos. Claudio Giráldez se encontró este lunes con una buena noticia en la sesión de cara al choque del próximo fin de semana y llegó de la mano de Ilaix Moriba.

Ilaix Moriba se incorpora a los entrenamientos del Celta de Vigo

Ilaix Moriba es importante recordar que no abandonó la disciplina del Celta de Vigo a pesar de la llamada de Guinea Ecuatorial ya que el centrocampista quedó libre por una tendinopatía en el tendón rotuliano de la rodilla derecha que viene arrastrando desde hace semanas. Pero este lunes Ilaix Moriba fue la nota positiva en el entrenamiento del Celta de Vigo ya que empezó su reincorporación progresiva al grupo, por lo que no está descartado para el partido del fin de semana contra el Valencia.

Matías Vecino sigue ejercitándose de manera individual

Pero no todo han sido buenas noticias en el entrenamiento del Celta de Vigo ya que otro de los centrocampistas claves en el sistema de Claudio Giráldez, Matías Vecino, sigue ejercitándose al margen del grupo y trabaja de manera individual para estar disponible cuanto antes para los celestes. Matías Vecino sufrió una rotura fibrilar que sufrió en el soleo izquierdo durante el partido europeo ante el Olympique Lyon.

Malos momentos para las lesiones en el Celta de Vigo

Tanto la lesión de Ilaix Moriba como la de Matías Vecino han llegado en un mal momento para Claudio Giráldez ya que el técnico gallego ya había perdido, para toda la temporada, a Miguel Román a consecuencia de una fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo. En el caso de Moriba, el centrocampista no estuvo en la última jornada por cumplir ciclo de amarillas ante el Deportivo Alavés.

El Celta está en un momento crucial de la temporada ya que además de jugarse la sexta posición en Liga, el próximo 9 de abril viajará a Alemania para medirse al Friburgo en los cuartos de final de la Europa League. Este duelo tendrá su segundo envite el 16 de abril donde en Balaídos, los de Giráldez buscarán sumar una nueva gran noche europea para la retina de los celestes.