Al Celta le crecen los enanos en el centro del campo: ahora problemas para Ilaix Moriba

El centrocampista, que es titular indiscutible para su entrenador Claudio Giráldez, ha caído también lesionado y no ha entrado en la convocatoria para el partido de esta semana que el club gallego tiene que disputar contra el Deportivo Alavés. Una lesión que es delicada y con la que ha que tener cierto cuidado

Al RC Celta se le acumulan los problemas en la posición de centrocampista justo cuando se llega al tramo clave de la temporada. El equipo que entrena Claudio Giráldez se queda ahora sin poder contar con Ilaix Moriba, uno de sus futbolistas titulares e indiscutibles en el sistema que ha construido el técnico gallego. El africano se ha quedado fuera de la convocatoria por una lesión de rodilla con la que el RC Celta tiene que se cuidadoso ya que esa zona del cuerpo humano es bastante delicada para un jugador. Un contratiempo que se une a las bajas conocidas de Miguel Román y de Matías Vecino.

Ilaix Moriba, centrocampista del RC Celta, sufre tendinopatía en su rodilla

Ilaix Moriba se queda fuera del partido que el RC Celta va a disputar este fin de semana contra el Deportivo Alavés según ha comunicado el propio club gallego por culpa de una tendinopatía en su rodilla derecha. Una derecha que obliga a la entidad y a los servicios médicos celestes a tener mucha precaución para evitar una problema físico mayor.

Ilaix Moriba va a ser tratado con fisioterapia y descanso y su regreso a los terrenos de juego queda pendiente de cómo vaya evolucionando en los próximas días. Seguro es que no va a jugar el encuentro contra el Deportivo Alavés, de hecho se queda fuera de la convocatoria, y todo apunta a que tampoco se unirá a su selección nacional, Guinea, que la había convocado para disputar dos partidos en este parón del mes de marzo.

Se espera que Ilaix Moriba pueda jugar con el RC Celta después de descansar durante el parón de selecciones si bien es cierto que en el club gallego no va a correr ningún riesgo.

Problemas para el RC Celta con las bajas en la posición de centrocampista

Al RC Celta le están creciendo los enanos en la posición de centrocampista en las últimas semanas ya que las lesiones se están cebando con los futbolistas que juegan en dicha demarcación.

El primero en caer fue Miguel Román que no volverá a jugar en lo que resta de temporada tras ser operado por una fractura en el pie izquierdo. A continuación, Matías Vecino también cayó, en el partido contra el Olympique Lyon, tras sufrir una rotura fibrilar miofascial en el sóleo izquierdo y se estima que estará de baja entre 2 y 3 semanas. Y ahora se lesiona Ilaix Moriba.

Esto hace que el RC Celta se quede con un sólo centrocampista: Hugo Sotelo. Esto provoca que Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, tenga que buscar alternativas entre su plantilla, siendo Fer López el que tiene más opciones para ocupar dicha posición. Otras posibilidades con Óscar Mingueza o Álvaro Núñez, futbolistas que juegan de lateral pero que puntualmente ha jugado de centrocampista.

Con todo no deja de ser un serio contratiempo para el RC Celta en el centro del campo ahora que está peleando por la quinta posición de la clasificación de LaLiga y que está ya metido en los cuartos de final de la UEFA Europa League.