No arranca en el Celta de Vigo: los partidos que podría perderse Matías Vecino

El centrocampista uruguayo cayó lesionado ante el Olympique de Lyon y será baja segura este próximo domingo ante el Alavés. Dependiendo de su evolución, Giráldez podría perderlo también para dos o tres encuentros más

La clasificación del Celta de Vigo para los cuartos de final de la Europa League ante el Olympique de Lyon ha desbordado la euforia entre la afición celeste, que acudió en masa a la ciudad francesa y recibió por todo lo alto a Claudio Giráldez y los suyos al aterrizar en la capital viguesa. Pero el gran partido firmado por el cuadro gallego en tierras galas tuvo también como nota negativa la lesión de Matías Vecino, que tuvo que ser sustituido en el minuto 81 por Hugo Sotelo.

Entre dos y tres semanas de baja

El internacional uruguayo se retiró con molestias en el tendón de Aquiles, tal y como anunció tras el choque el propio técnico pontevedrés, y finalmente estará de baja "entre dos y tres semanas", después de que las pruebas médicas a las que fue sometido revelaran que sufre "una rotura fibrilar miofascial en el sóleo izquierdo", tal y como informó el Celta de Vigo.

Un parón que le beneficia

El centrocampista seguirá un tratamiento de fisioterapia para recuperarse y será baja segura en el duelo de este próximo domingo ante el Deportivo Alavés en Balaídos. No obstante, el hecho de que tras dicha cita llegue el parón motivado por los compromisos de las diferentes selecciones jugar a favor de el ex de la Lazio. Es más, si se cumplen las predicciones más optimistas, podría estar de vuelta en la reanudación del campeonato, prevista para el domingo 5 de abril ante el Valencia en Mestalla.

En el peor de los casos, hasta la vuelta ante el Friburgo

Pero en el caso de que la ausencia de Vecino se alargue hasta las tres semanas, no solo se perdería también dicho encuentro, sino que podría ser baja igualmente en la ida de los cuartos de la Europa League frente al Friburgo alemán. Su reaparición, por tanto, podría llegar a la visita al Oviedo en el Carlos Tartiere o ya en la vuelta continental frente al conjunto germano, prevista para el 16 de abril en casa.

Los números de Matías Vecino

Sin duda, se trata de un importante contratiempo para un futbolista que aterrizó en el pasado mercado de enero y que poco a poco venía entrado en los planes de Giráldez, aunque en LaLiga solo fue titular ante el Mallorca y tuvo una presencia testimonial ante Espanyol y Real Madrid, quedándose en el banquillo en otros tres encuentros. Su protagonismo, no obstante, ha estado en Europa, donde ha sido titular en los dos encuentros frente al Olympique de Lyon, así como en la vuelta de la anterior eliminatoria ante el PAOK de Salónica, después de que en la ida en Grecia gozara de pocos minutos.

Las bajas se acumulan en el centro del campo

En total, Matías Vecino, que firmó hasta 2027 como agente libre, ha participado por tanto en siete encuentros en los que ha sumado 337 minutos. Pero su lesión llega en un momento en el que podría haber gozado de más oportunidades, pues las bajas se concentran en el centro del campo. Así, además de Miguel Román, que ya no jugará más en lo que resta de temporada, Giráldez tampoco podrá contar con Ilaix Moriba por sanción ante el Alavés, por lo que solo tiene a Hugo Sotelo como mediocentro específico, pudiendo situar a ahí a Manu Fernández o Fer López.