La afición del Celta de Vigo se corona en Europa

Más de 3.000 aficionados se desplazaron a Lyon y decenas de hinchas recibieron a la plantilla del Celta en el aeropuerto de Vigo

El Celta de Vigo dominó en Francia y apeó al Lyon de la Europa League, uno de los clubes favoritos para ganar el título. La supremacía del equipo de Claudio Giráldez estuvo presente también en las gradas. La afición del Celta se coronó en Europa tras un desplazamiento de más de 3.000 personas, récord absoluto en el club vigués, y con la presencia de decenas de aficionados que recibieron, de madrugada, al equipo en el aeropuerto de Vigo para celebrar, junto a la plantilla, el pase a los cuartos de final de la Europa League.

Los aficionados del Celta de Vigo reciben a los jugadores en el aeropuerto de Vigo para celebrar el pase a cuartos de final

Decenas de aficionados del Celta han acudido esta madrugada al aeropuerto vigués de Peinador para recibir a la expedición celeste después de su histórica clasificación para los cuartos de final de la Europa League. Nueve años después, el Celta volverá a disputar los cuartos de final de una competición continental tras derrotar anoche al Olympique de Lyon (0-2) en el Groupama Stadium, donde estuvo arropado por cerca de 3.000 celtistas. Horas después de firmar otro triunfo histórico bajo la dirección de Claudio Giráldez, el equipo regresó a Vigo, donde muchos otros aficionados se habían movilizado para recibir al equipo en el aeropuerto. Algunos jugadores firmaron autógrafos y se dejaron fotografiar con los seguidores, muchos de ellos jóvenes celtistas.

Más de 3.000 desplazados a Lyon para apoyar al Celta de Vigo en la Europa League

Y es que la afición del Celta fue diferencial en la clasificación del equipo a los cuartos de final de la Europa League. El desplazamiento hasta Lyon fue masivo, batiendo todos los récords del club que agradeció el apoyo recibido en una eliminatoria que pasará a los anales del club vigués. Sin ir más lejos, Javi Rueda agradeció “el aliento” que le dieron los casi 3.000 aficionados celestes que viajaron al Groupama Stadium porque les ayudó a superar “los momentos más complicados” del partido que finalmente se decantó del lado del Celta de Vigo. Ahora, los jugadores de la plantilla esperan el mismo arropo en los cuartos de final de la Europa League frente al Friburgo, un encuentro que será histórico para ambos clubes. La ida será en Alemania y la vuelta en Vigo después de que el Celta, con su victoria, ocupase el privilegiado primer puesto que ostentaba el Lyon.