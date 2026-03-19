La plaza extra de Champions League, más cerca gracias a Betis, Celta y Rayo: Real Sociedad, Espanyol, Getafe y Athletic se frotan las manos

El fútbol español consolida la segunda posición en el coeficiente UEFA en esta temporada gracias al buen rendimiento en los octavos de final de todos los torneos europeos y encarrila tener un billete más para jugar la próxima edición de la UEFA Champions League. Alemania, Italia y Portugal, sus principales perseguidores, pierden comba

La plaza extra para jugar la próxima edición de la UEFA Champions League para el fútbol español está más cerca después de una semana que ha sido bastante fructífera ya que RC Celta, Rayo Vallecano y Real Betis no han fallado este jueves en UEFA Europa League y UEFA Conference League, consiguiendo sus clasificaciones para los cuartos de final de los dos torneros respectivamente. Un buen rendimiento que ha hecho que LaLiga aumente su diferencia con Alemania, Italia y Portugal sus principales rivales para lograr la plaza extra. Un hecho que beneficia a otros equipos españoles como Real Sociedad, RCD Espanyol, Getafe CF y Athletic Club que ahora cuentan con más opciones de jugar competición europea la próxima campaña.

Gracias a las buenas eliminatorias que han hecho RC Celta, Rayo Vallecano y Real Betis, que han eliminado a Olympique Lyon, Samsunspor y Panatahinaikos respectivamente, el fútbol español tiene mucho más cerca el lograr la plaza extra para jugar la siguiente edición de la UEFA Champions League ya que LaLiga ha aumentado la ventaja en el coeficiente UEFA de esta temporada sobre Alemania y Portugal que son los dos equipos con los que batalla la segunda posición ya que Inglaterra es primera con una gran distancia.

España suma actualmente un total de 20'281 puntos y es segunda en la clasificación del coeficiente UEFA que mide el rendimiento de los equipos de un país en competición europea en una temporada. El fútbol español aventaja a Alemania en 0'853 puntos, que es tercera, a Italia, que es cuarta, y a Portugal en 1'381 puntos, que es quinta. Y es que España ha metido a 6 de los 8 equipos que han jugado competición europea en esta temporada en cuartos de final, siendo los únicos que han tropezado Villarreal CF y Athletic Club que fueron eliminados en la fase de liga de la UEFA Champions League.

Todavía no lo tiene hecho el fútbol español, que tendrá que ratificar la segunda posición del coeficiente UEFA esta temporada después del parón de selecciones de marzo que es cuando se disputan las eliminatorias de cuartos de final de UEFA Champions League, UEFA Europa League y UEFA Conference League.

Así sería el reparto de competiciones europeas en caso de que la quinta posición de LaLiga dé billete para jugar la próxima edición de la UEFA Champions League

En caso de que esta situación se confirme, que España termine en la segunda posición en la clasificación del coeficiente UEFA en esta temporada, el reparto vía LaLiga de billetes europeos sería así a la espera que se decida quién es el campeón de Copa del Rey: si Atlético de Madrid o Real Sociedad.

Los puestos del 1 al 5 de LaLiga jugarían la UEFA Champions League; las posiciones 6 y 7 disputarían la UEFA Europa League y la plaza 8 daría derecho a jugar la UEFA Conference League siempre y cuando la clasificación de LaLiga quede tal y como está ahora.

Dicho buen rendimiento de los equipos españoles, beneficia directamente a otros clubes de nuestro país ya que las opciones de lograr clasificación europea aumentan. De hecho, Real Sociedad, RCD Espanyol, Getafe CF y Athletic Club están más que encantados con esta ayuda que están recibiendo.