El Sánchez-Pizjuán cambia de camiseta para alentar al Sevilla: "Todos de blanco"

La afición blanquirroja ha agotado todas las entradas y desde Biris Norte preparan un nuevo ataque de locura en el 'Manicomio de Nervión' buscando repetir este sábado ante el RCD Espanyol el efecto intimidatorio del pasado lunes ante la Real Sociedad

El Sevilla FC se aferra al mejor de sus efectivos, que no es otro que el 'jugador número 12'. El equipo de Luis García Plaza logró escapar momentáneamente de los puestos de descenso con su ajustada victoria del pasado lunes ante la Real Sociedad, con sólo un punto sobre el Deportivo Alavés, y se encomienda al calor del Ramón Sánchez-Pizjuán para que los tres puntos vuelvan a quedarse en Nervión en el duelo de este sábado contra el RCD Espanyol, en la jornada 35 de LaLiga EA Sports.

El club ya difundió la semana pasada que mantendrá la misma política de precios populares para fomentar que la Bombonera vuelva a llenarse y la afición promete otra demostración de pasional locura. Esta vez, con cambio de camiseta, emulando aquellas eliminatorias de la séptima Europa League ante Manchester United y Juventus FC: si el lunes funcionó el 'Todo al Rojo', la apuesta para este sábado es un "Todos de Blanco".

El 'manicomio de Nervión' cambia de colores pero mantiene su locura por el Sevilla

Así ha anunciado el "cambio de colores" el grupo de animación Biris Norte, con un mensaje difundido este miércoles a través de sus perfiles en las redes sociales, y se espera que la iniciativa vuelva a contar con un seguimiento unánime por todos los que van a llenar el Sánchez-Pizjuán en esta nueva final por la permanencia ante el RCD Espanyol. Se busca tanto o todavía más ambiente que en el duelo del pasado lunes, que incluso acabó con apercibimiento de multa económica por parte de LaLiga a cuentas del papel higiénico lanzado en los minutos previos al inicio.

El Sevilla FC anunció el martes que ya ha vendido todas las entradas que tenía disponibles para este encuentro e irá poniendo a la venta las localidades que vayan siendo liberadas por los socios que no vayan a asistir. Por todo ello, y como ya hiciese en el choque anterior, ha trasladado a sus aficionados la recomendación de llegar con bastante antelación a la hora de inicio (16:15) para evitar problemas de acceso.

A por todas contra el Sevilla: "Somos el Mágico Espanyol"

El Espanyol no conoce la victoria en 2026 y ya está metido de lleno en la lucha por eludir el descenso. Todo el oxígeno que ganaría el Sevilla FC en caso de vencer sería el mismo que se escaparía de la bombona blanquiazul. A pesar de ello, jugadores pericos como Edu Expósito y Pol Lozano se han mostrado optimistas.

"Sabemos dónde tenemos que hacerles daño y que si estamos los 90 minutos concentrados podemos sacar un resultado positivo de Sevilla, segurísimo. Estamos convencidos", auguró Pol Lozano en declaraciones a los medios del club, calificando de "final" el partido en Nervión. "Nos exigirá mucho. Lo debemos hacer es tener confianza y estar a la altura del partido que tenemos este fin de semana. El campo estará lleno y la gente aprieta", argumentó el canterano blanquiazul.

"La mala racha hace daño, pero debemos saber lo que nos jugamos y limpiar la mente. Con tres puntos tendremos confianza. El fútbol son resultados", añadió este miércoles, en la misma línea que su compañero Edu Expósito, que usó las redes sociales para enviar un mensaje motivador para la plantilla y la afición:

"Duele esta situación después de todo lo bueno que habíamos hecho. Nos hemos metido nosotros solos y tenemos que sacarlo juntos, como ya hemos hecho otras veces. Las rachas negativas también acaban y el sábado tenemos una de las 4 finales que nos quedan para volver a empezar a cambiarlo todo. Sabemos perfectamente lo que representamos. Somos el mismo equipo que había generado ilusión y estoy convencido de que lo vamos a sacar. Elijo creer. Somos el Mágico Espanyol".