Luis García Plaza continúa preparando la 'final' del Sevilla frente al Espanyol con Nico Guillén presente

Los de Luis García Plaza siguen trabajando de cara a la importantísima cita del sábado, todo esto en una sesión con trabajo al margen para los titulares frente a la Real Sociedad sobre el césped a excepción de Isaac Romero

El Sevilla FC sigue en esa lucha por la permanencia, que tan ansiada y tan sufrida está siendo para todo el sevillismo. El lunes se dio el primer paso para ello, consiguiendo los tres puntos frente a la Real Sociedad que le han permitido salir de los puestos de descenso, aprovechándose también de los resultados que sus inmediatos perseguidores estaban teniendo. Uno de ellos es el Deportivo Alavés, que no consiguió sumar en la visita del Athletic Club a su casa, un hecho que fue clave para darle aliciente a la primera plantilla sevillista de cara al duelo del pasado lunes.

El equipo ya se encuentra trabajando para ello, todo eso en un horario algo inusual. El equipo, tras haber realizado sesión de recuperación ayer, ha seguido trabajando en el día de hoy a las cuatro de la tarde, haciendo así que los jugadores se aclimaten a la temperatura que habrá frente al RCD Espanyol. Los titulares frente a la Real Sociedad, tras la charla de Luis García Plaza, se han quedado haciendo carreras y ejercicios al margen del grupo; con la excepción de Isaac Romero, que ha entrado directamente al gimnasio. Por el resto ninguna novedad y se ha visto también la primera imagen de Manu Bueno tras su lesión, apareciendo en muletas junto al grupo. Los jugadores, tras la charla del técnico, le han hecho un pasillito a Ernesto Chao, parte del cuerpo médico del club.

La afición, una vez más, se erige como la número 12

Con un ambiente como el de la Real Sociedad, complicado se hace no pensar que cualquier rival puede caer en el Sánchez-Pizjuán. El lema #TodoAlRojo fue uno de los movimientos de una afición que se concentró en ser el jugador número 12, con lanzamientos de rollos de papel higiénico a la salida de los jugadores emulando a escenarios más propios del fútbol sudamericano, pero que le dieron un colorido especial a la grada sevillista. Aparte de eso, durante la semana se vieron varios hechos que hacían presagiar ese ambiente, como la colocación de banderas de las distintas peñas en los lugares donde entrenó la primera plantilla. Sin embargo, lo más especial se vivió cuando el equipo salió del estadio en el entreno previo, con un recibimiento por parte de la afición que impresionó a los jugadores y sirvió para mostrar la importancia del mismo.

Ahora toca repetir este hecho. Y el sevillismo ya empieza a concentrarse para ello. Desde el grupo 'Biris Norte', se ha solicitado a la afición que vayan de blanco para el encuentro frente al Espanyol. Cabe recordar que esa fue la petición que ya se hizo para los cuartos de final frente al Manchester United en la Europa League de 2023, sirviendo para dejar una imagen inédita del feudo sevillista. Todo con esa idea, dar el zarpazo importante frente al Espanyol, que se 'juega las papas', jugando un poco con el andaluz. El equipo de Manolo González, a pesar de la buena racha de la primera vuelta, ya acumula dieciséis partidos sin conocer la victoria, algo que ha provocado que se adentre en esa batalla por no bajar a Segunda División y, en caso de resultado adverso, podrían empezar a aumentar aún más las dudas en el equipo catalán.