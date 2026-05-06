Kike Salas se sincera: "Recibí críticas y estuve bastante mal, pero ahora estoy con mucha fuerza"

El central, en el punto de mira de la Premier, recuerda que esta temporada no ha sido un camino de rosas a nivel personal, pero celebra que ahora se está "encontrando muy bien" y con apoyo generalizado

Además de analizar la situación del Sevilla de cara a la finalísima del sábado y expresar el convencimiento de que repetirán éxito contra el Espanyol, Kike Salas se refirió a su momento personal, posiblemente el mejor de su carrera.

De hecho, el aruncitano es un fijo en el eje de la zaga, indiscutible para García Plaza por su alto nivel de rendimiento y en el punto de mira del mercado internacional. De hecho, recientemente se ha apuntado el interés desde la Premier por el segundo defensor de LaLiga que más duelos aéreos ha ganado pese a haber disputado solo 22 encuentros entre curso debido a su lesión y a la fase en la que Almeyda lo dejó a un lado.

Kike Salas, de "las críticas" al apoyo integral

En este sentido, Kike Salas revela que atraviesa por un buen momento y que está encantado con el apoyo recibido por la afición, aunque no siempre haya sido así.

"Me siento uno más, no suelo escuchar mucho lo que se dice, porque también he recibido críticas. Lo estoy dando todo y así será hasta final de temporada. Estoy muy contento por el apoyo que estoy recibiendo de la afición. Creo que también eso es una gran energía positiva. Creo que tanto yo como todos mis compañeros lo estamos dejando todo para dejar el club donde se merece", apuntó con claridad el defensa nervionense, que afirmó que se siente con mucha confianza.

"Es verdad que personalmente me estoy encontrando bien, con mucha fuerza, gracias también a todo el equipo y todo el apoyo que recibo de mis compañeros y del cuerpo técnico. Tengo confianza plena en seguir mejorando, trabajando cada día y en dejarlo todo por el club", apuntó con convencimiento Kike Salas, que añadió que no todo ha sido un camino de rosas en la presente temporada, en la que también ha atravesado por dificultades.

Kike Salas se sincera: "Estuve bastante mal"

"Nadie quiere pasar por momentos complicados, porque al final siempre se tienen. Fue un inicio de curso bastante complicado, también tuve el tema de la lesión, que estuve bastante mal. Creo que con trabajo y esfuerzo he podido mejorar bastantes cosas que tenía que mejorar y aún sigo mejorando", aseveró Kike Salas, satisfecho con su actitud y crecimiento.

"Me siento bastante bien conmigo mismo por todo el trabajo que llevo haciendo todo este tiempo. Creo que también los partidos te dan esa confianza y esa experiencia que quizás necesitaba. Ahora hay que seguir en esa línea".

Halagos para Castrín, su compañero en la zaga

El polivalente central nervionense también se refirió a su entendimiento en el eje de la zaga con Castrín, con el que ha formado atrás en los últimos cuatro partidos.

"Se lo merece bastante. Es un gran profesional y también una gran persona. Estoy muy contento y orgulloso por él, porque viene trabajando día a día para poder estar ahí ahora en el once. Y creo que me siento muy bien jugando con él", señaló Salas, que opina que el gallego se lo ha ganado a pulso: "Es fruto de su trabajo. Espero que siga así, porque está haciendo un gran trabajo".