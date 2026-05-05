Pellizco económico a la vista para el Betis con Rudy Kohon tras dispararse su valor

Traspasado en verano, el Betis pactó bonus por objetivos y un porcentaje por una futura venta del parisino, pieza clave en el ascenso de su nuevo equipo y que ha doblado su valor de mercado

El Betis espera de nuevo este verano una fina lluvia de ingresos menores, pero que suman a las arcas, con traspasos de pequeña envergadura o también con el cobro de los porcentajes de futuras ventas que reservó el club en los acuerdos firmados en los últimos mercados para la salida de numerosos futbolistas.

Entre ellos se encuentra el caso de un jugador del que prácticamente no se ha hablado nada desde que abandonó el club el verano pasado en condición de traspasado. Así, el central Rudy Kohon, tras firmar una destacada temporada en el Betis Deportivo a las órdenes de Arzu, hizo las maletas en la ventana estival para marcharse al Kortrijk de la Segunda belga.

El Betis vendió a Kohon por 450.000 más bonus posiblemente cumplidos

El Betis se aseguró un pellizco económico al acordar su traspaso por 450.000 euros después de haberle firmado un año antes por 300.000 procedentes del Troyes galo. Además, el Betis incluyó bonus por objetivos, lo que posiblemente haya aumentado esa cifra, pues Kohon lo ha jugado casi todo y el Kortrijk ha conseguido el ascenso a la Jupiler League tras terminar segundo en la Challenger Pro League.

Este acuerdo contempla también un porcentaje de una futura venta y lo cierto es que el Betis podría obtener rédito económico extra tras el magnífico rendimiento del parisino en su aventura en Bélgica.

Su valor de marcado se multiplica por dos

Tanto es así que su valor de mercado casi se ha multiplicado por dos desde que abandonó Heliópolis, pues cuando se convirtió en bético su tasación, según Transfermarkt, ascendía a 250.000 euros y cuando se marchó subió hasta los 400.000.

Ahora, después de ocho meses en el fútbol belga con protagonismo, la reciente revisión de la web especializada ha elevado su cotización hasta los 700.000 euros, 250.000 euros más del montante por lo que lo vendió.

Rudy Kohon, oriundo de París, ha disputado un total de 2.112 minutos en el presente curso repartidos en 25 partidos, con un saldo de un gol y una asistencia.

El exbético ha sido titular indiscutible desde que empezó a estar disponible ya en septiembre y solo se ha perdido dos partidos ligueros, lo que, a sus 22 años, le ha situado en el escaparate belga, donde ya llama la atención de clubes de renombres, y en el internacional tras haber pasado por Francia, España y ahora Bélgica.

Kohon llegó a ser citado por Pellegrini

Cabe recordar que en el Betis también desempeñó un rol protagónico, pues prácticamente fue intocable en el centro de la zaga del filial verdiblanco junto a Sergio Arribas, hasta el punto de que participó en 31 partidos, con un gol y una asistencia.

El nivel evidenciado en Primera Federación propició que entrenase en repetidas ocasiones con el primer equipo y que fuera citado por Pellegrini para el partido de la recta final de la competición liguera 24/25 contra el Valladolid, aunque finalmente no saltó al césped.

Sin sitio para el chileno en la elite, todas las partes decidieron en el ocaso del verano un paso más en su carrera con un salto de país y de categoría y lo cierto es que ha mantenido sus prestaciones y el curso que viene militará en la máxima categoría con total seguridad.