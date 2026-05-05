Los hombres de Manuel Pellegrini ya preparan la visita del sábado a San Sebastián

Vuelta al trabajo sin los lesionados Bartra y Ortiz, con Junior ganando ritmo y el apoyo de Bladi; pasillito a Bellerín por sus cien partidos con el primer equipo y ausencia prevista de Pablo García, el estandarte del filial de Fragoso

La primera plantilla del Real Betis ha regresado este martes por la mañana al trabajo en el campo 3 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol tras la jornada de descanso dispuesta por Manuel Pellegrini a continuación de la goleada al Real Oviedo en la tarde del pasado domingo. Y lo hizo con pasillito a Héctor Bellerín por sus 100 partidos con el equipo heliopolitano y las ausencias programadas de los lesionados Marc Bartra y Ángel Ortiz, renqueantes de una rotura parcial de la fascia plantar del pie derecho y una dolencia miofascial en el bíceps femoral de la pierna izquierda, respectivamente, lo que les descarta muy a su pesar ya hasta la próxima pretemporada.

Sí suma una sesión más, aunque parcialmente, con el grupo Junior Firpo, muy mejorado de sus problemas en el muslo, aunque sin ritmo para participar el pasado fin de semana. Seguramente, sí pueda ingresar en la lista para viajar a tierras easonenses. De todas maneras, Darling Bladi reforzó el lateral izquierdo, en parte también porque no es indiscutible (juega normalmente por delante Ian Forns) en el Betis Deportivo ni, por ende, perentorio para Dani Fragoso a la hora de preparar la visita del próximo domingo 10 de mayo a las 18:45 horas al Enrique Roca, la casa del Real Murcia.

Pablo García, indispensable en el Betis Deportivo: cinco goles y una asistencia

El que sí se ejercitó de nuevo con el segundo equipo verdiblanco es Pablo García, que está tirando del B en esta lucha contrarreloj por la permanencia en el Grupo 2 de Primera RFEF. El del Parque Alcosa volvió a ser decisivo este fin de semana anotando el gol del triunfo (y único) frente al Antequera CF. Son ya cinco dianas y una asistencia en seis encuentros para el '7', que únicamente no 'mojó' en la visita al Juventud Torremolinos. En los tres de casa, marcó y fue sinónimo de victoria (en el derbi chico, contra el Hércules CF y el pasado sábado).

Cinco apercibidos que volverán a serlo ante la Real Sociedad

Los cinco futbolistas que bordeaban la sanción por acumulación de amonestaciones contra el Real Oviedo se marcharon en la misma situación, habida cuenta de que Cordero Vega no es que no les mostrara una tarjeta, sino que no las sacó del bolsillo en toda la tarde. Uno de ellos, de hecho, Aitor Ruibal, ni siquiera participó, por lo que corrió un riesgo 0. Fueron titulares Sofyan Amrabat, Giovani Lo Celso y el 'Cucho' Hernández, mientras que el 'Chimy' Ávila suplió al colombiano en los compases finales. De ver alguno de ellos alguna tarjeta el próximo sábado en Anoeta, se perderían el choque en casa del martes 12 de mayo a las 20:00 horas ante el Elche CF. Además, Sergi Altimira, Nelson Deossa, Diego Llorente y Ez Abde están con tres, por lo que pasarían al capítulo de amenazados si son castigados ante la Real Sociedad.