Ningún sancionado en el Real Betis para la final del próximo sábado ante la Real Sociedad

Tarde plácida y repleta de buenas noticias para el conjunto heliopolitano en La Cartuja tras vencer al Real Oviedo sin que ninguno de los cinco apercibidos fueran sancionados, por lo que Lo Celso, el 'Cucho', Amrabat, Ruibal y Chimy Ávila estarán disponibles para viajar a Anoeta

El Real Betis Balompié tiene prácticamente en el bolsillo una quinta plaza que puede dar acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones, un hecho que podría quedar marcado en la historia del club como una de las mejores temporadas de su historia. Tras 34 jornadas, los de Manuel Pellegrini han demostrado con creces ser el quinto mejor equipo de la competición doméstica. Pero, para evitar cualquier contratiempo de última hora, el duelo ante la Real Sociedad del próximo sábado se antoja vital en las aspiraciones del conjunto verdiblanco.

Precaución en los jugadores

Cinco eran los jugadores con cuatro tarjetas amarillas y que estaban apercibidos antes de comenzar el duelo ante el Real Oviedo: Lo Celso, Cucho, Amrabat, Aitor Ruibal y Chimy Ávila. Es cierto que la plantilla de la que dispone Manuel Pellegrini es amplia y podría suplir a cualquiera con garantía para jugarse en San Sebastián, el objetivo principal de la temporada.

Sin bajas federativas a la final de San Sebastián

Tras la victoria de esta jornada ante el Real Oviedo, el cuadro hispalense se encuentra seis puntos por encima de su más inmediato perseguidor, el Celta de Vigo. A falta de doce puntos en disputa aún, ganar en Anoeta podría significar virtualmente la quinta posición, por lo que la próxima jornada para el Real Betis tendrá tintes de final. Todos los apercibidos, Amrabat, Lo Celso, Aitor Ruibal, Cucho y Chimy Ávila, sí estarán disponibles para Manuel Pellegrini y viajaran a el próximo fin de semana a San Sebastián. Los cinco se perderán el partido en casa frente al Elche de ver la tarjeta amarilla el próximo sábado en el País Vasco.

Un correcto partido de Cordero Vega

El colegiado Cordero Vega, del comité cántabro de árbitros, fue el encargado de dirigir el encuentro entre Real Oviedo y Real Betis Balompié. Su promedio esta temporada es de 4 cartulinas amarillas por partido y 0.11 tarjetas de color rojo en los 20 choques que había dirigido hasta el momento. Tan solo ha sacado dos tarjetas rojas en lo que va de campeonato, por lo que es un árbitro que suele controlar bien los partidos que dirige desde el verde.

Durante los 90 minutos se le vio muy dialogante con los jugadores en las acciones más polémicas y tenía explicación para todo el que se le acercara a reclamar. Sin ninguna amarilla en el encuentro y ninguna roja; resolvió sin muchos problemas un encuentro ausente de polémica arbitral, más allá de un posible penalti de Amrabat fuera de los límites del terreno de juego.