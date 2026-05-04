El Betis aparece entre los clubes que vigilan a Luis Milla, que saldrá del Getafe

El club verdiblanco, junto al Villarreal y otros en el extranjero, habría preguntado por la situación del centrocampista azulón, que tiene un año más de contrato pero saldrá con toda seguridad en verano

La planificación de la próxima temporada en el Real Betis dependerá en gran medida de si logra o no un billete para la Champions, algo que tiene en realidad al alcance de su mano. Así lo ha confirmado su entrenador, Manuel Pellegrini, que prevé "largas conversaciones" con la dirección deportiva y el club para dar el necesario salto a nivel a nivel de plantilla que exigiría su presencia en la máxima competición continental.

Pero independientemente del premio final que obtenga el equipo, el trabajo de Manu Fajardo sigue adelante. Así, además de manejar varios nombres para reforzar la delantera, como Denkey, Fanculino Djó o Bamba Dieng, otra de las prioridades marcadas se encuentra en el lateral izquierdo y también se aventuran cambios en el centro del campo, donde gusta mucho Azzedine Ounahi, surgiendo para ello el nombre de Luis Milla.

El mediocentro tiene una campaña más de contrato en el Getafe, hasta 2027, pero se da por hecho que en verano hará las maletas, por lo que son varios los clubes que permanecen atentos a su posible salida. Entre ellos, según la periodista Gemma Santos de la Cadena Cope, se encuentra el Real Betis, que junto al Villarreal ya ha preguntado por su situación para conocer las condiciones de un posible fichaje.

Los números de Luis Milla en el Getafe

Además, también hay conjuntos extranjeros pendientes de un jugador que viene ofreciendo un gran rendimiento como azulón, siendo un fijo para José Bordalás. En su cuarta temporada en el Coliseum, el centrocampista madrileño ha brillando especialmente este curso al firmar 9 asistencias en 33 partidos en LaLiga, todos como titular y 32 de ellos completos, con lo que roza ya los 3.000 minutos de juego. Solo se ha perdido, de hecho, un choque y fue por sanción.

Ya hace dos veranos estuvo cerca de firmar por el Atlético de Madrid, pero fue él mismo quien rechazó la propuesta del conjunto colchonero, en cuya cantera militó (también en la del Rayo Vallecano), al no querer dejar a su equipo sin margen de reacción. "Fue una situación de último día que tanto el Getafe como yo no lo vimos oportuno", confesó.

Para llegar a la elite, Luis Milla tuvo que pasar por modestos como el Alcorcón, el Guijuelo y el Fuenlabrada antes de acaparar los focos en el Tenerife. Eso posibilitó su fichaje a cambio de 5 millones de euros por el Granada, que lo traspasó al Getafe por la misma cantidad dos años después, al descenso a Segunda división.

Mejores propuestas el extranjero

Ahora, a sus 31 años, el futbolista azulón busca firmar el que posiblemente sea el último gran contrato de su carrera. Pero Superdeporte añade en este sentido que las propuestas que maneja de LaLiga no mejoran su actual sueldo tanto como podrían hacerlo lejos de España, por lo que su futuro parece estar más cerca de una aventura en el extranjero, apareciendo meses atrás en la órbita del Como de Cesc Fábregas.

La necesidad del Getafe obliga a su venta

El Getafe, en cualquier caso, necesita su ventapara reducir el desfase de 9 millones de euros que ha provocado en su límite salarial la decisión del Crystal Palace de no ejercer la opción de compra por Christantus Uche. Una situación que le impediría a día de hoy inscribir nuevos jugadores, tras los problemas que ya tuvo para ello en enero, y condiciona por completo la planificación del próximo verano.

El valor de mercado de Luis Milla

Ahora bien, su edad y el hecho de que dentro de un año pueda quedar libre no ayudan a obtener una gran ganancia por Luis Milla. Como orientación, la web especializada Transfermarkt le otorga un valor de mercado de 3,5 millones de euros. Por ello, puede presentarse como una interesante oportunidad de mercado a la que está atento el Real Betis.

Aún no ha tomado una decisión: antes buscará un billete para Europa

Mientras tanto, el mediocentro madrileño aún no ha valorado ninguna de las propuestas que han comenzado a llegarle. Con cinco jornadas aún por delante, está centrando en acabar la temporada de la mejor forma posible. Ahora mismo, su equipo es séptimo (igualado a puntos con el Athletic, octavo), posición que podría servirle para jugar la Conference League si, como parece, España gana la segunda plaza extra de Champions. En ese caso, aún podría además pelear por la Europa League con el Celta de Vigo, al que tiene a tres puntos, cayéndose ya la pelea por la quinta plaza que ostenta un conjunto verdiblanco que se la ha ido ya a nueve unidades.