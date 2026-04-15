Luis Milla, en los planes del Villarreal para liderar el centro del campo

El mediocentro del Getafe CF se posiciona como objetivo del conjunto amarillo ante las posibles salidas de Dani Parejo y Thomas Partey, en un proyecto marcado por la Champions League y la reestructuración del equipo

El Villarreal ha puesto el foco en Luis Milla como una de las piezas clave para reforzar su centro del campo de cara a la próxima temporada. El mediocentro del Getafe aparece como una opción prioritaria en la planificación del club castellonense, que prevé cambios importantes en esa zona del campo ante las posibles salidas de varios jugadores importantes.

El conjunto dirigido por Marcelino García Toral trabaja con la previsión de reconstruir su medular en un verano marcado por una nueva participación en la Champions League. En ese contexto, el perfil del futbolista madrileño encaja por su capacidad para ordenar el juego, su regularidad competitiva y su conocimiento de LaLiga.

El Villarreal acelera la planificación ante la posible salida de Parejo y Partey

El escenario que se abre en el Villarreal obliga a tomar decisiones importantes en el corto plazo. La salida de Dani Parejo al finalizar la temporada parece cada vez más probable, mientras que la continuidad de Thomas Partey también está en duda tras un rendimiento irregular y sus problemas legales en Inglaterra.

Esta situación deja un vacío importante en la sala de máquinas del equipo, lo que ha llevado a la dirección deportiva a priorizar la llegada de un mediocentro de garantías. En ese contexto, el nombre de Luis Milla ha ganado peso en las últimas semanas.

Según la información adelantada por Radio Castellón de la Cadena SER, el club ya ha intensificado el seguimiento sobre el jugador, al que considera una opción fiable para asumir responsabilidades en un equipo que volverá a competir en Europa.

Luis Milla, un perfil que encaja en el nuevo proyecto del Villarreal

El centrocampista del Getafe destaca por su inteligencia táctica y su capacidad para dar equilibrio al equipo, dos aspectos que el Villarreal considera fundamentales para su nuevo proyecto. Su estilo de juego le permite adaptarse tanto a funciones defensivas como a la organización del ataque.

Además, su experiencia en el fútbol español y su regularidad en el rendimiento le convierten en una opción atractiva frente a otras alternativas del mercado. Esta temporada, Milla ha disputado 31 partidos bajo las órdenes de Bordalás, donde ha repartido 9 asistencias.

Con contrato en vigor hasta 2027, su salida podría producirse este verano si no renueva, ante la posibilidad de partir gratis el próximo año. Esta posición beneficia al ‘Submarino Amarillo’, junto a otros equipos de LaLiga que estudian su fichaje.

La competencia en el mercado y otros nombres sobre la mesa

El Villarreal no solo sigue a Luis Milla. En su lista de posibles refuerzos aparecen también otros perfiles como Guido Rodríguez, actualmente en el Valencia, o Antonio Blanco, jugador del Deportivo Alavés.

Cada uno responde a necesidades diferentes dentro del equipo. Mientras que Guido aportaría un perfil más defensivo y físico, Blanco representa una apuesta de futuro con margen de crecimiento. Sin embargo, el equilibrio que ofrece Milla le sitúa como una de las opciones más completas.

La dirección deportiva trabaja con varios escenarios abiertos, consciente de que el mercado puede cambiar rápidamente en función de las salidas que se produzcan en la plantilla.

Un centro del campo en plena transformación en el Villarreal

El futuro del centro del campo amarillo dependerá también de lo que ocurra con otros jugadores como Pape Gueye, cuyo nombre ha despertado interés en la Premier League. Una posible venta abriría aún más espacio para nuevas incorporaciones.

Este proceso de renovación responde a la necesidad de adaptar el equipo a un calendario más exigente, con competiciones nacionales e internacionales que requerirán una plantilla amplia y equilibrada.

Un movimiento estratégico pensando en la Champions League

El Villarreal se encuentra en una fase clave de planificación, con el objetivo de construir un equipo capaz de competir en la Champions, tras el fracaso de esta temporada, y mantenerse competitivo en LaLiga. La incorporación de perfiles consolidados en el campeonato nacional es una de las prioridades.

En ese contexto, el posible fichaje de Luis Milla responde a una estrategia clara: asegurar rendimiento inmediato y estabilidad en el juego. El club quiere reducir riesgos en un verano en el que el margen de error será mínimo.